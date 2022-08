Những thực phẩm ăn sáng giúp chị em giảm cân nhanh chóng

Bột yến mạch

Yến mạch chứa một hàm lượng lớn chất xơ, các chất này có quá trình "giải phóng chậm" mang đến một cảm giác no lâu cho người sử dụng. Đây là một trong những loại ngũ cốc khá phổ biến ở các nước phương Tây.

Nếu sử dụng bột yến mạch kết hợp với sữa tươi, hoa quả cho buổi sáng thay vì bún bò, phở, bánh mì... các bạn sẽ giảm được cân nặng một cách nhanh chóng.

Quả mâm xôi

Nhiều người vẫn truyền tai nhau việc ăn nhiều trái cây sẽ giúp giảm cân nhưng trên thực tế, trái cây có chứa một hàm lượng đường tương đối lớn nên không phải loại nào cũng có tác dụng hỗ trợ giảm cân. Tuy vậy, với hàm lượng 8g chất xơ trong mỗi quả mâm xôi, việc dung nạp chất xơ trong quả mâm xôi sẽ giảm được đáng kể cân nặng.

Trứng

Trứng - một loại thực phẩm "quốc dân" cũng góp mặt và trong danh sách những món ăn cho buổi sáng "no lâu" của các bạn đang giảm cân. Theo đó, trứng có chứa một lượng lớn protein nên sẽ giúp bạn no lâu hơn rất nhiều so với việc ăn một ổ bánh mì không.

Tác giả: Thúy An

Nguồn tin: dulich.petrotimes.vn