Những ngôi đền nổi tiếng linh thiêng, phải ghé thăm ở Nghệ An

1. Nằm ở lưng chừng núi Mộ Dạ, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đền Cuông được coi là ngôi đền linh thiêng bậc nhất của xứ Nghệ. Đền đã được lập từ rất lâu đời, là nơi thờ vua An Dương Vương và danh tướng Cao Lỗ.