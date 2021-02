Những món ăn nên tránh để có làn da đẹp trước Tết

Động vật có vỏ: Jolene Hart - huấn luyện viên sức khỏe và là tác giả cuốn sách Eat Pretty: Nutrition for Beauty Inside and Out - cho biết một số động vật có vỏ gây ra mụn trứng cá như tôm và tôm hùm vì chúng có hàm lượng iốt cao. Bởi vậy, bạn hãy đáp ứng cơn thèm hải sản bằng các loại cá có nhiều axit béo omega-3 như cá hồi. Ảnh: Runstudio.