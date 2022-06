Những mẫu iPhone dù có giảm mạnh đến mấy cũng không nên mua thời điểm này

iPhone 6s/ iPhone 6s Plus

iPhone 6s/ iPhone 6s Plus là những mẫu iPhone được được hỗ trợ cập nhật hệ điều hành lâu nhất. Những chiếc smartphone này mắt vào năm 2015, từ iOS 9 cập nhật lên iOS 15. Tính đến nay, chiếc điện thoại này được công ty hỗ trợ phần mềm trong vòng 7 năm.

Đáng tiếc, chúng sẽ không còn được hỗ trợ cập nhật lên iOS 16 mới nhất. Đồng thời, với một chiếc iPhone có tuổi thọ 7 năm, dù có cập nhật lên iOS 15 thì phần cứng của máy cũng không thể đáp ứng được nhiều tính năng mới như chụp ảnh chân dung, ảnh góc rộng,…

Sau khi thông tin trên chính thức được công bố, giá iPhone 6s đã bị rớt giá nhanh chóng. Theo thông tin của SellSell, từ ngày 6/6-12/6, iPhone 6S Plus giảm từ 94 USD xuống 83 USD, mất 11,7% giá trị. Tuy nhiên, dù không nhận được bản cập nhật về tính năng, nhưng nhiều khả năng Apple vẫn sẽ hỗ trợ nâng cấp bảo mật để người dùng có thể yên tâm sử dụng thêm thời gian nữa.

iPhone 7/ iPhone 7 Plus

Cùng với iPhone 6s/ iPhone 6s Plus, Apple cũng loại bỏ iPhone 7/ iPhone 7 Plus ra khỏi danh sách cập nhật. Một số ý kiến cho rằng lí do chính đến từ phần cứng của mẫu smartphone này không đủ sức để 'gánh' hệ điều hành mới của Apple. Tuy nhiên, lý do này bị nhiều người bác bỏ bởi một số mẫu iPad như Gen 6, Gen 7 vốn sử dụng chip A10 Fusion tương tự iPhone 7, hay iPad Gen 5 thậm chí sử dụng chip A9 yếu hơn, vẫn nằm trong diện được cập nhật.

Theo thông tin của SellSell, từ ngày 6/6-12/6, giá bán của iPhone 7 Plus giảm 10,1% giá trị, iPhone 7 giảm 9,8% giá trị.

Được biết, iPhone 7 và 7 Plus ra mắt từ năm 2016. Bộ đôi từng là điện thoại đột phá nhất của Apple khi là thế hệ iPhone đầu tiên hỗ trợ chống nước, có nút Home cảm ứng và loại bỏ cổng tai nghe 3,5mm. Riêng iPhone 7 Plus là thiết bị đầu tiên có camera kép với ống kính tele và khả năng chụp ảnh chân dung. Ở thị trường smartphone đã qua sử dụng, iPhone 7/ iPhone 7 Plus vẫn là lựa chọn của nhiều người với mức giá cực hấp dẫn, chỉ từ 2,7 triệu đồng.

Tại thời điểm này, nếu muốn sở hữu iPhone 7/ iPhone 7 Plus người tiêu dùng sẽ phải cân nhắc kỹ bởi khi không được hỗ trợ cập nhật lên iOS 16, các lỗi về phần mềm sẽ khiến cho máy không còn hoạt động trơn tru và nhanh chóng trở nên lỗi thời.

iPhone X

Dù vẫn nằm trong danh sách cập nhật lên iOS 16 nhưng iPhone X được dự đoán sẽ không được cập nhật lên iOS 17 trong năm 2023. Mẫu smartphone này ra mắt vào năm 2017 và tính đến nay đã gần 5 năm tuổi thọ.

Thiết kế cũng như cấu hình của iPhone X đã dần cũ kỹ vì “tai thỏ” lớn, camera sau kép đơn giản. Máy khó có thể so sánh khả năng nhiếp ảnh, hiệu suất thô hay tuổi thọ pin với nhiều smartphone Android và iPhone mới hơn.

