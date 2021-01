Những lợi ích đặc biệt khi đầu tư shophouse nhà phố tại Thái Hòa

Shophouse đang hình thành các khu mua bán sầm uất

Mua shophouse: sống sang - kinh doanh hồng phát

Những năm gần đây, shophouse được các nhà đầu tư săn đón tại thị trường bất động sản Việt Nam. Điều tạo nên sức hấp dẫn của sản phẩm này là: số lượng hạn chế, tích hợp nhiều chức năng, tỷ suất sinh lời từ khai thác cho thuê cao, tốc độ tăng giá vượt trội.

Thông thường ở mỗi dự án, shophouse chỉ chiếm 2-3 % hoặc tối đa là 5 %. Số lượng hạn chế, trong khi nhu cầu cao, càng tạo nên sự khan hiếm.

Sở hữu shophouse, khách hàng vừa có thể sinh sống trong một khu đô hiện đại, thuận tiện cho thuê hoặc kinh doanh, đồng thời cũng là hình thức tích lũy tài sản an toàn. Bởi thế, đối tượng khách hàng săn lùng shophouse không chỉ cá nhân mà còn là các tổ chức, doanh nghiệp.

Nếu cho thuê, shophouse mang lại lợi nhuận cao hơn các loại hình bất động sản khác. Theo thống kê, doanh thu đạt từ 8-12 %/ năm, con số này là 15% nếu chúng được đặt trong những khu đô thị lớn. Chính vì vậy, sở hữu shophouse là sở hữu một tài sản đa chức năng có giá trị sinh lời lâu dài.

Đặc biệt, shophouse nhà phố tọa lạc tại các khu đô thị cao cấp càng được ưa chuộng hơn. So với các tuyến phố truyền thống, sở hữu shophose tại đây chủ nhân sẽ được hưởng lợi từ những tiện ích hạ tầng đồng bộ, môi trường sống tốt, chất lượng sống cao, dân trí văn minh, an ninh an toàn - những điều không phải nhà phố truyền thống nào cũng có. Đặc biệt, nếu kinh doanh buôn bán sẽ có sẵn lượng khách hàng cao cấp lên đến ngàn người sinh sống trong dự án.

Phối cảnh dự án TNR Stars Thái Hòa

Chọn mặt gửi vàng với Shophouse tại TNR Stars Thái Hòa

Trong những năm gần đây, Thái Hòa đang vươn mình mạnh mẽ về mọi mặt. Kinh tế phát triển, cơ sở hạ tầng không ngừng được hoàn thiện. Đặc biệt, trên những tuyến phố chính tại quốc lộ 48, đường Lê Hồng Phong… hoạt động giao thương diễn ra vô cùng sôi động. Đây là cơ hội vàng cho những nhà đầu tư BĐS nếu chọn đúng thời điểm, đúng dự án.

Nằm tại trung tâm thị xã, chiếm trọn vị trí và tầm nhìn hoàn mỹ, Shophouse tại TNR Stars Thái Hòa cũng khoác lên mình diện mạo xứng tầm với nguồn cảm hứng từ phong cách kiến trúc Châu Âu. Mỗi khối nhà tại đây là tổng hòa của những tinh hoa. Sự cầu kỳ thể hiện từ những nét phào chỉ nhỏ đến thiết kế nội thất thông minh, hiện đại và tiện dụng phù hợp với các loại hình kinh doanh khác nhau.

Dự án được phát triển đồng bộ với kế hoạch phát triển của tỉnh, thị xã. Ngoài ra, để đảm bảo yếu tố sinh lời tốt, chủ đầu tư đã xem xét kỹ tới quy mô dân số, chất lượng dịch vụ, tiềm năng kinh doanh và hệ thống tiện ích đẳng cấp…

Shophouse hiện đã hoàn thiện phần thô tầng 1



Shophouse tọa lạc tại mặt tiền đường Hùng Vương 52 m và đường Lê Hồng Phong 38m hứa hẹn mang lại cơ hội kinh doanh nhiều mặt hàng, dịch vụ với lợi nhuận cao và ổn định cho chủ sở hữu.

Từ khu shophouse chỉ vài phút là khách hàng có thể đi tới trung tâm thương mại lớn nhất thị xã - Vincom hay kết nối với ngã sáu sầm uất bậc nhất …. Mọi tiện ích lớn của thị xã cũng chỉ cách dự án trong vòng bán kính vài km.

Cổng vào dự án quy mô hoành tráng



Với quy mô 29 ha cùng hàng ngàn sản phẩm liền kề, biệt thự, shophouse, đây chính là nguồn khách hàng ổn định cho việc kinh doanh của shophouse trong khu đô thị. Đó là chưa kể đến lượng khách tới tham quan, check in khi đô thị đã hoàn thiện.

Sở hữu TNR Stars Thái Hòa khách hàng còn được hưởng một không gian sống đẳng cấp Châu Âu và hệ thống tiện ích chuẩn thượng lưu. Bạn sẽ bắt đầu hành trình trải nghiệm đầy thú vị của mình tại quảng trường Châu Âu – tìm hiểu những điều kỳ thú tại thư viện thực tế ảo; thỏa sức mua sắm tại trung tâm thương mại và khu phố shophouse sang trọng bậc nhất.

Hồ điều hòa– nơi hứa hẹn là lá phổi xanh của dự án



Mỗi tối bạn có thể thư thái thả bộ tại đường dạo bộ, cuối tuần cùng bạn bè tụ tập tại khu tiệc nướng BBQ ngoài trời… Tất cả sẽ góp phần tạo nên một cuộc sống tiện nghi hoàn hảo cho bạn và gia đình.

Shophouse tại TNR Stars Thái Hòa may mắn hình thành ở thời điểm BĐS Thái Hòa bước vào giai đoạn bứt tốc mạnh mẽ. Hệ thống hạ tầng, giao thông liên tục được bổ sung nâng cấp và đi vào hoạt động hiệu quả là những tín hiệu tích cực từ quy hoạch.

Mô hình shophouse kinh doanh đá quý tại dự án

Cùng với đó là sự đầu tư bài bản và tâm huyết của chủ đầu tư, tin rằng tuyến phố Shophouse sẽ trở thành trung tâm mua sắm, giải trí, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội vùng đất Thái Hòa trong tương lai, mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm vui chơi giải trí và mua sắm đặc sắc. Từ đó, hứa hẹn triển vọng kinh doanh cũng như tiềm năng tăng giá vượt trội cho shophouse TNR Stars Thái Hòa.

Hiện tại, mỗi căn shophouse có giá chỉ vào khoảng 3.9 tỷ/ căn. Khách hàng được vay tới 70% giá trị cùng nhiều ưu đãi bất ngờ. Đây được coi như “mỏ vàng” cho những nhà đầu tư có tiềm lực và tầm nhìn dài hạn.

Tác giả: Tâm Phan

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn