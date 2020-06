Những 'cuộc hội thoại bí mật' viết trên tường nhà vệ sinh công cộng khiến dân mạng tranh cãi kịch liệt

Mới đây, hình ảnh về những 'cuộc hội thoại bí mật' viết trên tường nhà vệ sinh công cộng được đăng tải trong một group đông người đã nhận được ý kiến nhiều chiều từ dân mạng.

'Chuyện là tui đang làm ở tiệm take away trong ga xe lửa, và bọn tui dùng wc công cộng của ga luôn. Dưới đây là vài câu động viên được viết nguệch ngoạc bởi nhiều người trên tường wc nữ mà tui chụp được, hiện giờ thì không còn do đã được lau sạch sẽ.

Do bình thường xem phim học đường Mỹ hay Hàn sẽ thấy việc bắt nạt bằng những tin đồn vô căn cứ được viết trên tường buồng wc cũng khá là phổ biến, nên những câu chữ hoàn toàn trái ngược này làm tui thấy thiệt ấm lòng'.

'Cậu thật tuyệt vời'

'Chao xìn mọi người, ngày mới vui vẻ nha

'Cậu cũng thế nha'

'Cậu xinh lắm nhé!'

'Và mạnh mẽ nữa!'

'Ôi trời cảm ơn mọi người, tui cần những thứ như này'

'Mạnh mẽ nha mấy đứa ơi'

Được biết, những dòng chữ này được viết trên tường WC công cộng tại một nhà ga xe lửa ở Úc. Có thể thấy, những cuộc hội thoại này là những cuộc nói chuyện qua lại, được viết bởi nhiều người khác nhau.

Những dòng chữ viết trên tường đều mang nội dung tốt đẹp, ý nghĩa, những câu nói truyền động lực hay những lời khen ngợi dễ thương.

'Tồn tại thiệt khó khăn'

'Nhưng sẽ luôn có những thứ hay ho lúc gian khó'

'Chuẩn rồi bạn tôi'

'nhưng sẽ luôn xứng đáng, và chắc chắn là sẽ ở lại đến lúc tốt đẹp nha các cô gái!'

Những câu nói mang ý nghĩa động viên, khen ngợi: 'Bạn xinh mà, chỉ là bạn không tin điều ấy thôi!'

Chia sẻ với Tiin.vn, người đăng tải những hình ảnh trên cho biết: 'Lúc trước thời điểm dịch COVID-19 thì những dòng chữ này xuất hiện thường xuyên, dày đặc, nhưng đến giờ thì xuất hiện ít hơn, thậm chí mình không thấy nó xuất hiện nữa.

Mình nghĩ là mọi người ở đây cũng hứng thú với việc này vì thấy mật độ những dòng chữ này ngày càng nhiều. Bản thân mình thì thấy những câu động viên này cũng có ích đối với nhiều người đó'.

Ngay sau khi xuất hiện, những hình ảnh này đã khiến dân mạng tranh cãi gay gắt. Một số đưa ra lời khen đến những câu nói ý nghĩa, đề cao thái độ sống tích cực và việc truyền động lực của những câu nói viết trên tường.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc tự ý viết ở nơi công cộng là khá phản cảm, gây mất mỹ quan và đặc biệt là khiến cho nhân viên lao công phải vất vả lau chùi mỗi ngày.

Tuy nhiên, những dòng chữ này lại gây mất mỹ quan nơi công cộng

Trước những ý kiến trái chiều này, chủ nhân bài viết cũng bày tỏ quan điểm: 'Mình cũng đồng ý viết như này thì các cô lao công cũng vất vả hơn nên là mọi người đừng bắt chước viết thế nhé'.