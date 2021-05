Nhóm truy nã đặc biệt nguy hiểm mở tiệc ma tuý mừng sinh nhật

Ngày 28-5, thông tin từ Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết cơ quan đang tạm giữ Phùng Văn Minh (SN 1986, trú tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

4 đối tượng bị bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 27-5, tại Phòng 201 - Tòa A, Chung cư Hà Nội Garden City (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội), lực lượng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an quận Long Biên đã kiểm tra, bắt giữ các đối tượng gồm: Phùng Văn Minh; Viết Việt Huy (SN 1977, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Lê Anh Quân (SN 1996, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Vũ Hải (SN 1982, trú tại Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) có biểu hiện nghi sử dụng ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an thu giữ 2 túi nilon chứa chất bột màu trắng; 1 túi nilon có các mảnh viên nén màu xanh; 5 chai thủy tinh đựng dung dịch lỏng (chưa xác định) và 2 cân tiểu ly.

Tại cơ quan điều tra, Công an quận Đống Đa đã làm rõ 2 trong 4 đối tượng trên đang bị truy nã. Trong đó, Viết Việt Huy bị Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) truy nã đặc biệt về tội "Giết người" và Phùng Văn có 3 tiền án tiền sự, đang bị Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Riêng Lê Anh Quân là đối tượng đang chờ thi hành án.

Công an khống chế các đối tượng

Bước đầu, các đối tượng khai số chất, tinh thể bị thu giữ là ma túy được Phùng Văn Minh mua về cất giấu để sử dụng. Tối 26-5, các đối tượng này đến phòng chung cư để dự tiệc mừng sinh nhật Quân.

Qua kiểm tra test nhanh, xác định 3 đối tượng gồm Phùng Văn Minh, Lê Anh Quân, Nguyễn Vũ Hải dương tính với chất ma túy. Tiến hành trưng cầu giám định các chất bị thu giữ, kết quả là ma túy loại Ketamin, ma túy tổng hợp MDMA.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự đối với Phùng Văn Minh, đồng thời gioa đối tượng truy nã cho Công an quận Cầu Giấy và Công an TP Vĩnh Yên để phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.

Được biết, riêng Viết Việt Huy sau khi bị truy nã, đã lẩn trốn sang Trung Quốc từ năm 2012, mới vượt biên trở về Việt Nam đầu năm 2021.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động