Nhóm đá vào mặt người đàn ông đến bất tỉnh là ai?

Chiều 19/4, ông H.V.N. (51 tuổi, trú xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) vẫn nằm điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa 115, sau khi bị hai người đàn ông đá vào mặt đến bất tỉnh.

Chia sẻ với Zing, ông N. cho biết dù đã gần một tuần điều trị song ông còn choáng đầu, buồn nôn, đau vùng đầu và mặt sau khi bị đánh.

"Ngoài phần môi bị dập, rách phải khâu nhiều mũi, thì phần đầu, xương quai hàm của tôi còn rất đau. Hiện tôi chỉ ăn cháo và tiêm chuyền thuốc, chờ chỉ định của bác sĩ”, ông N. nói.

Hình ảnh người đàn ông bị đá đến bất tỉnh. Ảnh cắt từ clip.

Người đàn ông 51 tuổi cho biết hai người hành hung ông là người quen, sống tại địa phương song từ chối nói về nguyên nhân dẫn đến việc bị nhóm người đến nhà tấn công.

Trong khi đó, lãnh đạo Khoa Chấn thương - Chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An), cho biết qua kiểm tra bằng phương tiện chẩn đoán hiện đại, các bác sĩ chưa phát hiện tổn thương nào ở não của bệnh nhân. Còn một số vết thương phần mềm đã được xử lý ban đầu.

"Bệnh nhân hiện tỉnh táo song vẫn nói choáng, đau ở vết thương. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, điều trị đến khi ổn định", vị bác sĩ nói thêm.

Trước đó, trưa 13/4, 5 người đàn ông đi ôtô đến nhà ông N. (49 tuổi, trú xóm Vạn Long, xã Giai Xuân).

Trong lúc nói chuyện, hai người bất ngờ đá mạnh vào mặt ông N. khiến nạn nhân ngã xuống nền đất bất tỉnh. Sau sự việc, nhóm người này lên ôtô rời hiện trường. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện điều trị.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Trao đổi với Zing chiều 19/4, trung tá Phạm Vũ Cường, Trưởng Công an huyện Tân Kỳ, cho biết đơn vị đã tiếp nhận tin trình báo về vụ việc và đang thụ lý theo quy trình, chưa thể cung cấp thông tin gì thêm.

