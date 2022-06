Nhiều đặc sản Hà Nội xuất hiện trên phố đi bộ thành Vinh

“Tuần lễ sản phẩm Hà Nội-Nghệ An 2022” diễn ra từ ngày 10/6-12/6 tại Phố đi bộ thành phố Vinh (Nghệ An) do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội phối hợp Trung Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức.