Nhậu say, nghịch tử đánh cha, xô mẹ tử vong

Ngày 20/11, Công an TP Tân An, tỉnh Long An củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1992, ngụ Long An) về hành vi “giết người”.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho bà T.

Nạn nhân của Tuấn là mẹ ruột, bà L.T.K.T (SN 1966). Theo thông tin ban đầu, tối 19/11, sau khi nhậu say Tuấn trở về nhà (hẻm số 8, đường Cử Luyện, KP Nhơn Phú, phường 5, TP Tân An) và xảy ra mâu thuẫn với cha ruột.

Tuấn vừa chửi vừa đuổi cha mẹ ra khỏi nhà nên giữa 2 người xảy ra xô xát. Thấy cha con bất hòa, bà T vào can ngăn thì bị Tuấn xô ngã khiến bà T bất tỉnh.

Người dân đưa bà T vào bệnh viện cấp cứu. Mặc dù được chữa trị kịp thời nhưng do vết thương vùng đầu khá nặng, bà T đã tử vong vào sáng 20/11.

Công an TP Tân An khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và bắt giữ Tuấn.

Tác giả: Hàn Phi

Nguồn tin: cand.com.vn