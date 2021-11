Nhân viên quán Cafe ở TP Vinh kể lại giây phút đối tượng nổ 2 phát súng khiến giám đốc doanh nghiệp gục ngã

Liên quan tới vụ nổ súng trong quán cà phê ở thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), nguồn thông tin ban đầu về nạn nhân cũng như nguyên do sâu xa mà nạn nhân này bị bắn.

Nạn nhân Nguyễn Đức T. là người "làm ăn có máu mặt" ở thành phố Vinh và là giám đốc Công ty Bất động sản Đ.T.T.

Khẩu súng mà Đậu Đức Thuận gây ra vụ nổ súng bắn vào anh T.

Nạn nhân Nguyễn Đức T. sở hữu nhiều bất động sản nằm ở vị trí có giá đắt đỏ tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An).

Về mối liên quan giữa hung thủ và nạn nhân trong vụ án này, vợ của anh T. và vợ của Đậu Đức Thuận có hùn vốn mở một cơ sở kinh doanh tại thành phố Vinh. Cụ thể, là một xưởng quần áo may gia công và xưởng may này làm ăn phát đạt, được nhiều khách hàng biết đến.

Nạn nhân T. trong vụ nổ súng tại thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: CT

Đậu Đức Thuận có 2 đời vợ. Người vợ hiện tại của Thuận là vợ thứ hai. Do Đậu Đức Thuận nghi ngờ anh Nguyễn Đức T. có "qua lại" với vợ hiện tại của Thuận nên nhiều lần xích mích, mâu thuẫn, dọa "xử".

Sáng 20/11, đối tượng Đậu Đức Thuận dắt súng trong người và đi vào quán cà phê Coffee House tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An).

Đối tượng Đậu Đức Thuận đã rút súng và nhắm bắn thẳng vào người anh T, chủ doanh nghiệp trước sự kinh hãi của những người ngồi cùng bàn trong quán cà phê.

Một nhân viên của quán cà phê Coffee House nơi xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng cho biết, anh nghe liền mấy tiếng súng nổ và chỉ kịp bỏ chạy.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết: "Sự việc xảy ra quá nhanh, khi nghe tiếng súng nổ chúng tôi hoảng sợ bỏ chạy hết. Khi đó nạn nhân đã gục ngã sau khi trúng 2 phát đạn, còn người bắn thì lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó".

Một lãnh đạo công an thành phố Vinh xác nhận đối tượng Thuận đã bị bắt giữ và cơ quan công an thành phố đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An tiến hành các bước điều tra theo đúng quy định về tố tụng.

Bước đầu, Đậu Đức Thuận đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: Pháp Luật Plus