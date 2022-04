Nhân viên pha chế gặp tai nạn "hú hồn" ngay tại tiệm cà phê, dân mạng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân rồi lên tiếng cảnh báo

Những đoạn clip do camera giám sát ghi lại được rồi đăng lên TikTok thường nhận được rất nhiều chú ý từ cộng đồng mạng. Đa phần đó đều là những video xoay quanh các tai nạn hi hữu, bắt được khoảnh khắc, xem lại rồi vẫn khó tin vào mắt mình.

Như tình huống ở quán cà phê dưới đây chẳng hạn, xem video mà dân mạng vừa thấy buồn cười, vừa thót cả tim vì sự cố hi hữu mà nữ nhân viên gặp phải.

Your browser does not support the video tag.

Nhân viên pha chế gặp tai hú hồn ngay tại tiệm cà phê

Theo đó, lúc đang loay hoay với núm vặn của chai xịt kem, cô gái đã khiến nó nổ tung và bắn lên cả mặt. Cú xịt mạnh đến nỗi khiến cô gái há hốc mồm bất ngờ, quần áo và cả quầy pha chế đều bị vấy bẩn bởi kem.

Duói phần bình luận, nhiều người cho rằng nguyên nhân dẫn đến tai nạn éo le trên là vì cô gái chưa xả hết khí ga trong bình xịt mà đã vội mở nắp. Đặc biệt đối với dân pha chế mới vào nghề, kiểu gì cũng dễ trải qua tình huống tương tự.

Một vài bình luận được dân mạng để lại dưới video:

- "Tui làm pha chế bị hoài nè, chưa xả hết khí ga mà mở nắp"

- "Quán nước bất ổn"

- "Quay qua nói với chủ: Hôm nay em làm tới đây là đủ rồi"

- "Xem lại tự nhiên nhớ thời sinh viên đi làm pha chế cũng gặp cảnh này"

- "Thấy cũng tội nhưng thôi em cười trước đã"

- "Ai hay dùng đồ xịt kem ở nhà cũng nên chú ý nha"

Nguồn: @tusvan.meoww

Tác giả: MH

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc