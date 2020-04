Nhân chứng nơi chung cư tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín tử vong nói gì?

Ngày 6-4, cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè, TP HCM cho biết đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP HCM rơi lầu tử vong tại một chung cư trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Ông Phạm Minh Huấn, Trưởng Ban quản lý khu căn hộ New Sài Gòn thông tin khoảng 17 giờ 30 phút ngày 5-4, bảo vệ chung cư nghe tiếng động phát ra từ tầng trệt, sảnh D2 của chung cư. Bảo vệ chung cư ra xem thì phát hiện tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín rơi từ lầu cao xuống và đã tử vong.

Chung cư New Sài Gòn và khu vực nơi tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín được phát hiện tử vong

"Bảo vệ chung cư đã thông báo với ban quản lý gọi điện cấp báo công an. Chúng tôi lập tức phong tỏa hiện trường chờ công an đến xử lý vụ việc. Hiện chúng tôi đã cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết và hình ảnh từ camera an ninh cho cơ quan công an phục vụ điều tra" - ông Huấn cho hay.

Ông Huấn khẳng định Lan can chung cư nơi ông Tín bị phát hiện rơi lầu cao khoảng 1,2m. Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc như vậy tại chung cư này.

Trong khi đó, xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Đông, bà Nguyễn Thanh Bích (SN 1975, vợ ông Tín) cho hay ngay sau khi xảy ra vụ việc đau lòng công an đã mời bà đến trụ sở ghi nhận lời khai. Tại cơ quan công an cũng như trình bày với phóng viên sáng nay bà Bích cho rằng cái chết của chồng bà có nhiều nghi vấn và mong sớm được làm rõ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, luật sư Nguyễn Văn Trung - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM nói rằng thông tin Đoàn Luật sư TP yêu cầu công an vào cuộc điều tra về cái chết của tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín là không chính xác..

