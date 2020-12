Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt qua đời

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt sinh năm 1946, nguyên quán tại Hưng Nguyên, Nghệ An. Ông là nhà nghiên cứu am tường rất nhiều lĩnh vực như văn học, luật, kinh doanh, tư vấn đầu tư, kinh tế...

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt. Ảnh: Thanh niên

Ông cũng là tác giả của rất nhiều bài báo, sách và các công trình nghiên cứu tập trung vào nội dung làm thế nào Việt Nam phát triển trong bối cảnh toàn cầu hoá.

Trong đó nổi bật nhất là các cuốn sách như: Suy tưởng, Cải cách và sự phát triển, Văn hóa và con người, Cội nguồn cảm hứng, Đối thoại với tương lai.

Ông Nguyễn Trần Bạt được nêu danh trong cuốn Barons Who's Who in Vietnam và Barons Who's Who in Asia Pacific như một luật sư và nhà tư vấn xuất sắc.

Am tường trong nhiều lĩnh vực khác nhau nên không ít người vẫn thường gọi ông bằng cụm từ “Giáo sư Nguyễn Trần Bạt” dù ông không phải giáo sư./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV