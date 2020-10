Nguyên phó đồn công an lừa đảo hàng tỉ đồng

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Vũ Giang (SN 1983, nguyên phó Đồn trưởng Đồn Công an Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, ngày 30-5-2019, ông Nguyễn Đức D. (SN 1977) và ông Nguyễn Văn H. (SN 1965, cùng trú ở Hà Nội) có đơn tố cáo gửi đến Công an huyện Phú Xuyên tố cáo Nguyễn Vũ Giang lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh, cơ quan công an đã xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10-2017, Nguyễn Vũ Giang không có chức năng xin học, xin chuyển vào ngành công an. Tuy nhiên, Giang vẫn giới thiệu với nhiều người rằng mình "có mối quan hệ", có thể xin học vào các trường trung cấp công an và xin cho các trường hợp khi hết thời gian nghĩa vụ công an được chuyển vào biên chế trong ngành.

Tin tưởng Giang, một số người đã đưa tiền và hồ sơ để bị can giúp xin học và xin vào ngành công an, để rồi bị lừa. Trong đó, bà Lê Thị Đ. (trú ở huyện Ba Vì, Hà Nội) đã nhờ anh Nguyễn Đức Đ. (là người nhà bà Đ.) xin cho con trai được vào biên chế ngành công an sau khi kết thúc thời gian nghĩa vụ. Vốn là bạn học tại Học viện Cảnh sát nhân dân nên anh D đã nhờ Giang giúp với chi phí 520 triệu đồng.

Ngoài ra, cuối tháng 10-2017, ông Nguyễn Văn H. nhờ Giang xin cho con trai là công an nghĩa vụ được vào biên chế trong ngành với chi phí 650 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Giang không xin được việc như đã cam kết, cũng không trả lại tiền cho người bị hại.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà bị can Nguyễn Vũ Giang đã nhận từ ông D. và ông H. là hơn 1,1 tỉ đồng. Bị can đã trả lại một phần, còn lại chiếm đoạt 580 triệu đồng.

Theo lời khai của Giang, sau khi nhận tiền của người bị hại, Giang đã chuyển tiền cho một người tên Đỗ Tuấn Anh là giảng viên tại Học viện Cảnh sát để nhờ người này giúp "chạy việc". Nhưng sau đó Giang không liên lạc được với người này và cũng không được trả lại tiền.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an triệu tập Tuấn Anh đến làm việc để làm rõ, nhưng người này đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh truy nã do Tuấn Anh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác.