Nguyên nhân xe đầu kéo bất ngờ cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 1A

Hiện trường vụ cháy xe

Sáng 24/5, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe đầu kéo, may mắn không ai bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h ngày 24/5, một xe đầu kéo, kéo theo container chở trái cây do tài xế của Công ty TNHH MTV Hưng Phát tỉnh Lạng Sơn điều khiển lưu thông trên QL1 (đoạn qua Diễn Kỷ) bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Phát hiện xe cháy, tài xế tông cửa thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 1 xe chữa cháy, 1 xe xitec cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai các đội hình chữa cháy và ngăn cháy lan.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do lửa xuất phát từ khu vực máy phát điện và máy điều hòa phía sau cabin xe, sau đó cháy lan và làm nổ bình dầu xe, cháy lan sang container.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Atgt.vn