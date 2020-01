Nguyên nhân nam thanh niên bế con 7 tháng tuổi lên cầu định tự tử

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h20 phút ngày 9/1. Lúc này, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một thanh niên ôm theo con nhỏ chui xuống gầm cầu Long Biên có ý định tự tử, Trung úy Nguyễn Văn Tuấn và Thượng úy Nguyên Mạnh Hùng (thuộc Đội Cảnh sát số 1, Công an thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lúc này, nam thanh niên đang ôm con nhỏ khóc rất to, ngồi ở thanh ngang cầu Long Biên có biểu hiện chỉ muốn nhảy xuống sông tự tử. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân. Ai cũng bày tỏ sự lo lắng cho cháu bé.

Ngay lập tức, Trung úy Tuấn và Thượng úy Hùng làm nhiệm vụ phân luồng để tránh đám đông hiếu kỳ tụ tập, đồng thời tiến hành khuyên can để thanh niên không làm điều dại dột. Khoảng 15 phút sau, lực lượng cứu hộ Công an quận Hoàn Kiếm và công an phường cũng có mặt để tiến hành giải cứu thanh niên trên.

Nam thanh niên ôm con nhỏ ngồi vắt vẻo ở cầu Long Biên.

Sau hơn 1 giờ khuyên nhủ, đến khoảng 13h42 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã dòng dây xuống tận nơi đưa được thanh niên cùng con nhỏ lên khu vực an toàn rồi đưa về trụ sở Công an phường Ngọc Thụy.

Tại cơ quan công an, thanh niên được xác định là Phạm Gia M. (sinh năm 1989, trú tại quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội), con trai là P.K. (SN 2019). Tai đây, nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định do M. buồn chán chuyện gia đình, thấy bế tắc trong cuộc sống nên đã bế theo con nhỏ 7 tháng tuổi lên cầu Long Biên định tự tử.

Tác giả: Khánh Ngân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin