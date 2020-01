Nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an làm Giám đốc Công an Tuyên Quang

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí từ ngày 1/2/2020 đối với Đại tá Nguyễn Hồng Sâm, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh kể từ ngày 1/2/2020.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, việc Đại tá Phạm Kim Đĩnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh là sự ghi nhận, đánh giá cao của Bộ Công an đối với cá nhân Đại tá Phạm Kim Đĩnh trong thời gian qua.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Kim Đĩnh. (Ảnh CAND)

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Phạm Kim Đĩnh hứa sẽ hết sức mình cùng với Ban Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cụ thể hóa các chương trình, nghị quyết của Đảng ủy; Chương trình công tác, để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác Công an; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, kế thừa và phát huy thành tích, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân, khắc phục khó khăn, nỗ lực, công tâm, trách nhiệm, xây dựng lực lượng Công an Tuyên Quang ngày càng phát triển, trong sạch và vững mạnh.

Đại tá Phạm Kinh Đĩnh từng có thời gian làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an. Sau đó ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang. Ông được thăng cấp hàm từ Thượng tá lên Đại tá vào năm 2018.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: Báo VTC News