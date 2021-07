Người phụ nữ ngồi lì ở đồn CA, quyết không nhận tội còn hất hàm: "Khai tên tuổi, nhân thân nhà anh trước đi"

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip người phụ nữ có thái độ không hợp tác, chống đối người thi hành công vụ. Theo đó, trong clip dài hơn 3 phút cho thấy người phụ nữ này bị đưa về đồn khi chị đang đi dạo ngoài đường.

Khi được chiến sĩ công an hỏi lấy thông tin, chị này quanh co và cương quyết không thừa nhận, cũng không chịu khai báo.

Người phụ nữ ngồi lì ở đồn CA, quyết không nhận tội còn cự cãi: "Anh khai tên tuổi, nhân thân nhà anh trước đi"

"- Chị họ tên là gì? Địa chỉ ở đâu?

- Rồi mắc gì điều tra?

- Chị không cung cấp lấy gì chúng tôi điều tra?

- Vậy anh cung cấp địa chỉ nhà anh đi.

- Chúng tôi đang làm việc với chị! Tôi người thi hành công vụ, yêu cầu chị phải cung cấp nhân thân lai lịch của chị.

- Tôi cũng đang làm việc với anh nè...

- Nhân thân của chị, chị không biết là sao?

- Không thích, đâu có phạm tội gì đâu mà phải khai"

Người phụ nữ không giữ được bình tĩnh, đứng bật dậy và kiên quyết bắt chiến sĩ CA phải khai tên tuổi, lý lịch trước. Mặc dù đã rất nhẹ nhàng giải thích cho người phụ nữ, khuyên chị hợp tác song thái độ lì lợm của người phụ nữ khiến chiến sĩ CA chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Cuối đoạn clip, chiến sĩ này đành phải nghe theo: "Rồi đồng chí thực thi công vụ đã giới thiệu họ tên, chức danh của mình. Giờ đến lượt chị, chị nói đi".

Mặc dù chưa rõ cụ thể hành vi sai phạm mà người phụ nữ trong đoạn clip trên mắc phải là gì nhưng thái độ làm việc với lực lượng chức năng của chị khiến dân mạng bức xúc.

"Từ nhỏ tới lớn chưa thấy ai bất lịch sự mà lại ngang như chị"

"Chống dịch đã mệt, lại gặp thêm mấy người như chị khổ các chiến sĩ CA".

"Người ta nói chuyện đàng hoàng mà không chịu hợp tác. Kém văn minh thật!"

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc