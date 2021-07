Người phụ nữ là F1 từ chối đi cách ly, vừa chỉ mặt vừa cãi tay đôi với công an: 'Tôi không hề muốn đi'

Mới đây, trên mạng xã hội đang xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ là F1 từ chối đi cách ly khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Theo đó, khi chiến sĩ công an phường đến thông báo quyết định cách ly tập trung đối với người phụ nữ do thuộc diện F1. Tuy nhiên, chị này không đồng ý và thậm chí còn đứng cãi tay đôi với chiến sĩ công an.

Người phụ nữ cho rằng mình ở thể trạng nhẹ và vẫn có thể ở nhà. Ngoài ra, trong văn bản quyết định của Chủ tịch UBND phường không ghi rõ lộ trình chị đã gặp F0 ra sao nên người phụ nữ nhất quyết từ chối đi cách ly.

Dù chiến sĩ công an đã có lời nhắc nhở nhưng người phụ nữ vừa lớn tiếng vừa liên tục chỉ trỏ và cho rằng, mình không phải là F0 nên không thể bị cách ly:

"Tôi không phải tội phạm, tôi mới chỉ là F1. Cán bộ nên đến động viên bệnh nhân chứ không phải để bắt tội phạm. Nếu dùng biện pháp cưỡng chế lôi tôi đi thì các anh đang sai rồi đấy. Tôi không phải là F0, tôi không thể bị cách ly được!".

Người phụ nữ liên tục lớn giọng với thái độ chống đối

Dù chiến sĩ công an đã khuyên nhủ với giọng ôn tồn rằng người phụ nữ nên chấp hành quy định, thế nhưng, người này vẫn liên tục to tiếng và gọi "mách" người thân.

Trước tình huống này, chiến sĩ công an nói: "Tốt nhất chị nên chấp hành đi, chị gọi cho ai cũng thế thôi. Người chị đang gọi cũng khuyên chị nên đi đấy".

Đến cuối đoạn clip, khi buộc phải mặc đồ bảo hộ và mang hành lý đi theo các chiến sĩ công an, nhưng người phụ nữ vẫn tỏ vẻ tức tối: "Chị không hề muốn đi!".

Đến lúc mặc đồ bảo hộ để đi theo các chiến sĩ công an, người phụ nữ vẫn tiếp tục lớn tiếng: "Tôi không hề muốn đi!".

Thông tin từ người đăng tải, sự việc xảy ra chung cư Kim Văn Kim Lũ, phường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng và nhận cơn "mưa" chỉ trích vì thái độ chống đối của người phụ nữ trên.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: saostar.vn