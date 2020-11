Người phụ nữ bị giật túi xách khi ra sân bay để vào Sài Gòn chữa bệnh

Khoảng 20h ngày 9/11, khi bà Trịnh Thị Đào (SN 1969), trú tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang dừng đèn đỏ tại ngã tư đại lộ Lê Nin giao đường Phạm Đình Toái thì bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy từ phía sau chạy vụt lên cướp túi xách rồi bỏ chạy theo hướng ra sân bay.

Người dân chứng kiến vụ việc, ngay lập tức đuổi theo 2 thanh niên đi xe máy nhưng các đối tượng phóng nhanh liều lĩnh mất dấu.

Bà Đào cũng người nhà bất lực khi bị cướp giật túi xách

Bà Đào cho biết, trong túi xách có vé máy bay và chứng minh nhân dân mang tên bà.

"Tôi vừa từ quê xuống để vào Sài Gòn chữa bệnh. Giờ mất vé máy bay và chứng minh thì làm sao đi được", bà Đào nấc nghẹn.

Hiện, nạn nhân đang đến cơ quan chức năng để trình báo sự việc.

Cũng trong tối 9/11, sau khi xảy ra vụ cướp trên, tại ngã 6 đoạn đường Trần Phú giao Lê Mao cũng xảy ra một vụ cướp giật túi xách khác.

2 thanh niên đi trên xe máy đã chạy nhanh qua, cướp túi xách của 1 người phụ nữ đang chuẩn bị dừng đèn đỏ. Vụ việc khiến 2 người phụ nữ đi trên ngã ra đường, còn 2 thanh niên rú ga bỏ chạy.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn