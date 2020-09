'Người lạ' Công ty Đèo Cả 368 vượt qua các 'ông lớn' trúng gói thầu gần 170 tỷ đồng

Theo thông tin trên hệ thống đấu thầu Quốc gia, Liên danh Công ty CP xây dựng và đầu tư Đèo Cả 368 và Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung đã trúng thầu thi công gói thầu: Thi công nền, mặt đường và công trình trên tuyến đường ven biển Cửa Lò (Nghệ An) – Nghi Sơn (Thanh Hoá) đoạn từ điểm giao Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535 với tổng mức đầu tư là 167.435.000.000 đồng.

Dự án do Ban quản lý dự án Công trình giao thông, thuộc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư. Trong đó, Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Đèo Cả 368 giữ vai trò liên danh chính.

Cụ thể, ngày 20/7, ông Hoàng Phú Hiền, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã ký Quyết định số 639/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 5: Thi công nền, mặt đường và công trình trên tuyến thuộc dự án đường ven biển Cửa Lò – Nghi Sơn đoạn từ Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535.

Gói thi công nền, mặt đường và công trình khác có tổng mức đầu tư hơn 167 tỷ đồng có chiều dài 7,5km

Gói thầu dự toán là 167.435.000.000 đồng, Liên danh Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Đèo Cả 368 - Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung đã trúng thầu với giá 167.386.960.000 đồng.

Cùng tham gia đấu thầu gói dự án này còn có: Công ty CP Trường Sơn 185, trượt thầu do năng lực tài chính; Công ty CP Xây lắp Thương mại Delta, trượt thầu do năng lực kinh nghiệm; Công ty TNHH Hoà Hiệp, trượt thầu do năng lực tài chính và Công ty Đầu tư Thương mại Tân Hoàng Long trượt do năng lực tài chính.

Hiện công trình này đang được nhà thầu thi công giao đoạn san lấp mặt bằng

Điều đáng nói, Công ty TNHH Hoà Hiệp là “ông lớn” trong lĩnh vực xây dựng ở Nghệ An đã trượt thầu. Trong khi, Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Đèo Cả 368 một cái tên “lạ” dường như chưa có một công trình nào lớn tại Nghệ An lại trúng thầu.

Theo kết quả phân tích trên hệ thống đấu thầu Quốc gia, Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Đèo Cả 368 trước thời gian đấu thầu chưa tham gia gói thầu nào trên hệ thống. Hiện tại, nhà thầu này cũng chỉ tham gia và trúng 2 gói thầu trên hệ thống đấu thầu Quốc gia.

Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Đèo Cả 368 có trụ sở tại tầng 1, toà nhà Tràng An, khối Tân Phượng, P. Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An. Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Quang Huy.

Ngoài ra, liên danh phụ là Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung đến từ Thanh Hoá gần đây đang dần trở thành “quen mặt” với chủ đầu tư Sở Giao thông Vận tải Nghệ An khi “đấu là trúng” các gói thầu do đơn vị này làm chủ đầu tư.

Tác giả: Quỳnh Anh

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn