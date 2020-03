Người Hàn Quốc gia hạn visa để ở lại Việt Nam tránh dịch COVID-19

Người Hàn Quốc đến làm dịch vụ gia hạn visa tại Công ty Viet Nam Chilli Tour (CVD Visa) quận Sơn Trà, Đà Nẵng sáng 3-3 - Ảnh: TẤN LỰC

Theo thông tin từ các đơn vị làm dịch vụ visa cho người nước ngoài tại Đà Nẵng, số người Hàn Quốc đến làm thủ tục gia hạn visa đang tăng mạnh thời gian gần đây.

Chị Tô My Rô, giám đốc Công ty Viet Nam Chilli Tour (CVD Visa), trụ sở tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, một đơn vị chuyên tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho người Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết từ sau ngày 20-2 đến nay, công ty ghi nhận số người Hàn Quốc đến làm dịch vụ gia hạn visa tăng cao.

Theo chị Tô My Rô, đây cũng là thời điểm dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát mạnh tại Hàn Quốc. Do đó, nhiều người Hàn Quốc có tâm lý hạn chế về nước, ở lại Việt Nam để tránh dịch.

"Chúng tôi ghi nhận số người Hàn Quốc đến làm dịch vụ gia hạn visa tăng từ 70-80% so với ngày thường. Qua khảo sát thì lý do chính là họ có tâm lý ngại về nước hoặc bay ra nước ngoài. Đồng thời, hiện Việt Nam đã tạm ngừng chế độ miễn visa cho người Hàn Quốc nên chỉ còn giải pháp gia hạn visa nếu muốn ở lại Việt Nam" - chị Tô My Rô nói.

Anh Kim Won Hoon (37 tuổi) đến từ Seoul, Hàn Quốc, đã sống tại Đà Nẵng hơn một năm và làm việc trong lĩnh vực tư vấn cho cộng đồng Hàn Quốc tại đây, cho biết cứ vài tháng lại bay về Hàn Quốc một lần. Tuy nhiên, từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Hàn Quốc tới nay anh không có kế hoạch về nước.

Theo anh Hoon, vẫn còn nhiều người Hàn Quốc ở Đà Nẵng nhưng hiện không còn chuyến bay về nước. Do đó, anh mong muốn Chính phủ xem xét cấp visa mới cho người Hàn Quốc đang ở Việt Nam.

Anh Lee Dong Yul (37 tuổi), làm việc trong một Spa tại Đà Nẵng, cho biết cũng vừa làm thủ tục gia hạn visa và không có kế hoạch về Hàn Quốc trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại quê nhà.

Nói về việc kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam, Lee Dong Yul nhận xét là Việt Nam đang làm tốt hơn nhiều so với Hàn Quốc. "Bây giờ Việt Nam đã không còn ca nhiễm COVID-19 nào nữa, chúng tôi rất yên tâm khi ở lại đây" - Lee nói.

Cùng quan điểm, ông Yun Sang (45 tuổi), đến từ Busan, nói rằng Chính phủ Việt Nam đã đối phó với COVID-19 rất tốt. "Chính sách bảo vệ trước dịch bệnh của người Việt Nam rất tốt" - ông Yun Sang nói.

Yun Sang đã sống tại Đà Nẵng 4 năm và đang làm thủ tục gia hạn visa thêm 3 tháng nữa. Tuy nhiên, dù được sống trong môi trường an toàn, ông và nhiều đồng hương vẫn cảm thấy khó khăn trước xu hướng kỳ thị người Hàn Quốc.

"Hôm qua vợ tôi vào quán phở và bị những thực khách khác xa lánh vì sợ nhiễm dịch. Thực tình là chúng tôi đã đến Việt Nam từ rất lâu trước khi dịch bùng phát. Dù an toàn nhưng cũng có chút mệt mỏi" - Yun Sang chia sẻ.

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ