Người đàn ông nhổ nước bọt vào nữ nhân viên xe buýt bị phạt 300 nghìn đồng

Người đàn ông nhổ nước bọt vào nữ nhân viên xe buýt khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang đã bị chính quyền xã Hương Ngải (Thạch Thất) xử phạt 300 nghìn đồng…

Ông Giang Khánh Tùng, Trưởng Công an xã Hương Ngải (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết vừa có báo cáo về việc xác minh, xử lý người đàn ông nhổ nước bọt vào nữ nhân viên xe buýt (chị Vũ Thị Mận) khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang trên chuyến xe buýt CN01 (Mỹ Đình - Sơn Tây) sáng ngày 7/9.

Cụ thể, theo xác minh của công an xã Hương Ngải, hành khách trên là ông NTB (SN 1978) người dân địa phương. Trước sự việc trên, Công an xã Hương Ngải đã triệu tập ông B. lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông B. đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Trước đó vào sáng 7/9, một nam hành khách đi xe buýt tuyến Sơn Tây - Mỹ Đình có mang theo khẩu trang nhưng không sử dụng. Khi bị nhắc nhở về việc đeo khẩu trang, thay vì lắng nghe, người đàn ông trung niên này không những không đeo khẩu trang mà còn chửi bậy, thậm chí còn có ý định lôi cổ nữ phụ xe xuống đường. Lúc đó trên xe buýt còn có hơn 10 hành khách khác.

Sau đó, khi bị nhà xe kiên quyết từ chối phục vụ, người đàn ông này phải xuống xe. Trước khi xuống xe, người này còn quay lại phun nước bọt nhiều lần vào thẳng người nữ phụ xe. Không chỉ vậy, người đàn ông này còn ngoái lại chửi bới văng tục.

