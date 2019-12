Người đàn ông mạo hiểm tính mạng giải cứu bé trai 4 tuổi khỏi chó dữ tấn công

Your browser does not support the video tag.

Video giải cứu em bé bị chó dữ tấn công

Theo hình ảnh camera ghi lại, chàng trai Patrick do Césu đã dũng cảm chiến đấu với con chó khi nó cắn cậu bé 4 tuổi ở khu dân cư Parque Anchieta thuộc thành phố Rio de Janeiro, Brazil.

Con vật hung dữ đã cắn vào tay và chân cậu bé, trước khi kéo lê vòng quanh. Patrick đã chạy lại và chiến đấu với con chó, giải thoát cậu bé. Sau đó, anh bế bổng cậu bé lên, bất chấp con chó hung dữ tiếp tục bám đuổi cả hai người, cắn vào chân của anh.

Anh Patrick đã dũng cảm lao vào giải cứu bé trai. Ảnh cắt từ clip.

Patrick đã nhanh trí đặt cậu bé lên nóc một chiếc xe ở cạnh đó để con chó không thể chạm tới. Con chó vẫn không chịu buông tha, tiếp tục tấn công Patrick và cuối cùng anh cũng đã phải nhảy lên nóc xe để chạy trốn.

Họ đã phải chờ trên nóc xe đến nửa tiếng đồng hồ trước khi có người đến trợ giúp. Patrick bị cào xước ở chân và cánh tay, còn cậu bé bị thương ở cổ, cả hai đều đã phải khâu nhiều mũi.

Anh Patrick về sau có chia sẻ rằng anh đã là cha của một bé gái 2 tuổi, khi chứng kiến cậu bé bị tấn công, anh nghĩ ngay đến con mình và lao tới giải cứu cậu bé.

Theo người dân sống gần đó, con chó bất ngờ xuất hiện, trước đó, chưa ai từng nhìn thấy nó. Bản thân anh Patrick chia sẻ rằng anh hành động dựa trên bản năng của một người cha: “Tôi không coi mình là anh hùng hay gì cả, hoàn toàn không phải những điều lớn lao như thế”.

Các cư dân mạng Brazil sau đó đã kêu gọi quyên góp để mua tặng anh Patrick một chiếc điện thoại mới, chiếc điện thoại của anh đã bị rơi xuống đường và vỡ trong lúc anh đang giải cứu bé Joao. Anh Patrick cũng đang rơi vào cảnh thất nghiệp trong suốt 5 tháng nay.

Tác giả: Thanh Tùng

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật