Người đàn ông lái ô tô bán tải tông thẳng vào lực lượng công an

Ngày 18/6, Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho báo BVPL biết đang yêu cầu Công an xã Xuân Trường làm rõ vụ việc một người đàn ông dùng ô tô tông thẳng vào lực lượng Công an.

Theo thông tin ban đầu, gia đình ông Mai Quốc Thịnh (ngụ xã Xuân Trường) và hàng xóm là Lê Thị Phương Lan (47 tuổi) có tranh chấp đất đai. Việc tranh chấp này hiện tòa án đang thụ lý và yêu cầu giữ nguyên hiện trạng.

Sau đó, gia đình ông Mai Quốc Thịnh (ngụ xã Xuân Trường) phát hiện hàng xóm là Lê Thị Phương Lan (47 tuổi) cho một nhóm người đến rào chắn tường rào đang tranh chấp. Thấy vậy, ông Thịnh yêu cầu những người này dừng lại thì bị hành hung.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: PLO

Ông Thịnh đã gọi điện thoại báo cho công an xã. Lực lượng công an xã Xuân Trường cùng lực lượng công an viên xuống hiện trường, đứng trong cổng nhà ông Thịnh để làm việc thì ông Lê Tấn Trung (50 tuổi, chồng bà Lan) lái xe ô tô bán tải chạy tốc độ cao từ ngoài đường lao thẳng vào.

Lực lượng Công an xã và nhiều người đang đứng trong khu vực này nhanh chóng lùi lại tránh kịp cú lao của chiếc xe ô tô nên rất may không ai bị thương. Lượng Công an xã đã yêu cầu tất cả mọi người về trụ sở làm việc.

Thượng tá Cao Xuân Hoa, Phó Trưởng Công an huyện Xuân Lộc cho biết, bước đầu Công an huyện đã nắm thông tin và yêu cầu Công an xã làm rõ về hành vi của ông Hùng. "Tuy vụ việc chưa gây ra thương tích nhưng cần làm rõ tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi trên để lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định” - ông Hoa nói với PLO.

