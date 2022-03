Người đàn ông khuyết tật "múa võ", giơ tay tát thẳng mặt nam thanh niên sau va chạm xe

Đoạn clip ghi lại vụ xô xát trên đoạn đường đông phương tiện giao thông di chuyển. Tại hiện trường chỉ còn chiếc ô tô và chiếc xe máy đang đỗ. Không rõ hai bên va chạm xe ra sao, người đàn ông mặc áo bộ đội, đầu mang mũ bảo hiểm đang đôi coi với nam thanh niên mặc áo đen và một người đàn ông khuyết tật cởi trần, cụt một bên tay.

Khi hai bên lời qua tiếng lại một hồi, bất ngờ người đàn ông cởi trần giơ tay tát thẳng mặt thanh niên, chân vòng lên không trung rồi đạp vào người anh này. Đồng thời ông túm áo, sừng sổ đe nạt điều gì đó không rõ.

Người đàn ông khuyết tật dở "võ", giơ tay tát thẳng mặt nam thanh niên sau va chạm xe

Hành động nóng tính của người đàn ông thu hút ánh nhìn ái ngại của người đi đường. Nhiều người cho rằng, dù không rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến va chạm nhưng dùng hành động bạo lực như vậy không phải là cách giải quyết hợp lý.



Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc