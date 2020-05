Bệnh tâm thần đang có xu hướng gia tăng tại Nga trong giai đoạn phong tỏa để ngăn chặn dịch Covid-19. Đây dường như là lý do khiến một người đàn ông quyết định khỏa thân và sau đó chạy nhảy, làm náo loạn tại một nhà ga ở Moscow hôm 24/5. Thậm chí, người này còn đánh nhau với một tài xế taxi và trèo lên cả xe bồn trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Người đàn ông khỏa thân làm loạn nhà ga ở Nga. (Ảnh: RT)

Theo RT, một nhân chứng chia sẻ, dưới cái lạnh -10 độ C, một người đàn ông xuất hiện tại nhà ga ở phía tây thủ đô Moscow, sau đó cởi bỏ hết quần áo. Thậm chí, người đàn ông có biểu hiện tâm lý bất ổn còn bật cả bình chữa cháy.

Hình ảnh trong đoạn video cho thấy, người đàn ông khỏa thân bò dưới đường ray tàu hỏa, và chạy nhảy một cách đầy phấn khích. Thậm chí, đứng trên cây cầu nối giữa nhà ga, người đàn ông còn đổ một chai chứa dung dịch tẩy rửa màu xanh xuống phía dưới và tưới luôn cả vào người một nhân viên dọn dẹp đứng gần đó.

Không chỉ làm náo loạn phía bên trong, khi ra khu vực ngoài nhà ga, người đàn ông còn cố tình cướp một chiếc taxi đang đứng chờ khách. Kết quả, giữa người đàn ông khỏa thân và tài xế taxi xảy ra ẩu đả.

Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tuc trèo lên chiếc xe bồn chuyên đi rửa đường phố trước khi bị cảnh sát vây bắt. Lực lượng chức năng đã khá vất vả để có thể trấn áp và đưa người đàn ông có biểu hiện tâm lý bất thường về đồn cảnh sát.

Hiện không rõ áp lực từ dịch Covid-19 hay nguyên nhân gì khiến người đàn ông trở nên quá khích như vậy. Những nhân chứng có mặt ở hiện trường khẳng định, người này không có biểu hiện say xỉn trước khi cởi quần áo và làm loạn ở ga tàu.

Video: Người đàn ông khỏa thân làm loạn nhà ga ở Nga

