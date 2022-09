Người đàn ông khiếm thị bị 2 bạn nhậu đánh chết

Nạn nhân là anh L.S.C (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại thôn Tung Qua, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát) là người bị khiếm thị. Anh C. tử vong với nhiều vết thương tích trên vùng đầu, vỡ hộp sọ vùng thái dương, tụ máu nội sọ.

Theo điều tra, tối 11/9, Ly Se Xuy và Phu Thó Suy cùng L.S.C uống rượu tại nhà Xuy.

Ly Se Xuy và Phu Thó Suy

Đến khoảng 23 giờ, sau khi uống rượu xong, Xuy và nạn nhân C. xảy ra mâu thuẫn. Anh C. đi ra ngoài và nhặt 1 cây gậy vầu cùng 1 hòn đá rồi đi vào nhà, vừa đi vừa chọc gậy xuống nền nhà để xác định phương hướng thì chọc vào chân Xuy.

Xuy đã giật gậy và vụt vào vùng đầu, tay của C. Sau đó, Xuy lấy chổi nhựa cán inox tiếp tục vụt vào lưng C. Lúc này, Phu Thó Suy cầm 1 ống điếu đánh liên tiếp 3 phát vào đầu C. và đẩy nạn nhân ngã ngửa ra sân trong tình trạng bất tỉnh.

Người dân sau đó phát hiện anh C. nên đã trình báo cơ quan công an.

Tác giả: Phúc Thái

Nguồn tin: congly.vn