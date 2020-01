Người dân Nghệ An chen chân mua khẩu trang phòng virus Corona

Để phòng tránh bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona gây ra, người dân Nghệ An, Hà Tĩnh lo trang bị khẩu trang y tế khi đi ra đường khiến mặt hàng này đang trở nên khan hiếm.

Tại nhiều quầy thuốc trên địa bàn TP. Vinh, người dân chen chân đợi mua khẩu trang y tế

Trước những diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch cúm Corona, cùng với các giải pháp phòng chống dịch của các ngành chức năng, người dân cũng đã tiến hành các hoạt động phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất là lựa chọn và đeo khẩu trang đúng cách.

Tại các tiệm thuốc, cửa hàng vật tư y tế, khẩu trang là mặt hàng “đắt khách” nhất, với giá 40.000 - 150.000 đồng hộp tuỳ loại. Dung dịch rửa tay khô 120.000 - 140.000 đồng/hộp. Rất nhiều người tập trung xung quanh khu vực đường Nguyễn Phong Sắc (TP. Vinh) tranh giành mua khẩu trang, dung dịch rửa tay vì sợ hết hàng.

Tại tiệm thuốc Sắc Ngọc Khang (TP. Vinh, Nghệ An), trong buổi chiều ngày 31/1, quầy hàng quá tải vì dân buôn tới gom khẩu trang. Do khan hàng, nhiều người phải chấp nhận lấy giá tăng từ 50.000 đồng lên 100.000 đ/hộp so với ngày thường nhưng vẫn không có hàng để mua.

Nhân viên các quầy thuốc đều khẳng định, thời gian gần đây nhu cầu mua khẩu trang y tế của người dân tăng rất cao

Qua tìm hiểu, giá bán buôn khẩu trang y tế ngày 31/1 còn cao hơn giá bán lẻ thời điểm trước dịch. Do ảnh hưởng từ đợt nghỉ Tết, các cơ sở sản xuất không cung ứng kịp, lượng hàng dự trữ cạn kiệt nên giá buôn bị đẩy lên cao.

Theo nhân viên tại quầy thuốc Tuấn Đức, đường Nguyễn Phong Sắc (TP. Vinh), số người đến tìm mua khẩu trang rất đông, có nhiều thời điểm không đủ hàng để bán. Bán chạy nhất là loại có giá từ 1.000 - 2.500 đồng/chiếc.

Ngoài khẩu trang, các loại nước rửa tay tiện trùng cũng tăng rừ 80.000 - 500.000 đồng/chai tuỳ kích cỡ, xuất xứ

Chị Nguyễn Mai Hương (Vinh Tân, TP. Vinh) cho biết: Mấy ngày nay, qua phương tiện thông tin đại chúng thấy tình hình dịch bệnh lây lan nguy hiểm nên gia đình cũng hạn chế đến mức thấp nhất việc đến nơi đông người. Khi đi ra ngoài, các thành viên nhắc nhau đeo khẩu trang y tế để ngăn ngừa sự xâm nhập của virut.

Ngoài các loại khẩu trang sản xuất trong nước, một số loại khẩu trang của Mỹ, được quảng cáo “xịn” nhất hiện nay có giá bán lẻ 100.000 đồng cái, 1,9 triệu đồng/hộp 20 cái. Phổ biến hơn là khẩu trang thương hiệu 3M, giá gần 2 triệu đồng/hộp 25 cái.

Nhiều loại khẩu trang cao cấp được chào bán online

Tại cửa hàng Medicare (Trung tâm thương mại Vincom Hà Tĩnh), theo các nhân viên bán hàng, các loại khẩu trang mức giá trung bình có lúc “cháy hàng” vì người dùng thường mua với số lượng lớn. Người ít thì mua 2 bịch (1 bịch 10 chiếc), người nhiều mua 4-5 bịch để dùng. Các loại khẩu trang dành cho trẻ em cũng bán rất chạy.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công thương