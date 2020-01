Nghệ An: Mâu thuẫn với hàng xóm, một bác sỹ bị đánh nhập viện cấp cứu

Trong tỉnh

Tối 30-1, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An xác nhận đang tiếp nhận điều trị cấp cứu cho bác sỹ Thái Doãn Nam (sinh năm 1965, trú tại khối 2 thị trấn Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) – là bác sỹ hiện đang công tác tại Trạm Y tế xã Đồng Văn (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Thời điểm nhập viện, bác sỹ Nam trong tình trạng phù nề nhiều vị trí trên vùng mặt, đa chấn thương, thâm tím do bị ngoại lực tác động.