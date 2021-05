Người dân giơ tay hứng trọn bé gái rơi khỏi tầng 3 chung cư

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một khu chung cư nằm ở quận Bağlarbaşi, thành phố Şanlıurfa, tỉnh Şanlıurfa, Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo đó, một bé gái tên Elif Cakmak, 2 tuổi, đã chạy ra ngoài ban công rồi trèo lên tấm rào chắn để chơi đùa một mình. Do quá nghịch ngợm, cô bé đã bị mất thăng bằng và ngã hẳn ra ngoài ban công. Rất may là em đã nhanh chóng bám được vào một thanh rào chắn.

Phát hiện ra sự việc, những người dân gần đó đã lập tức tập trung nhau lại, giơ tay lên cao trong tư thế chuẩn bị đỡ lấy cô bé.

Chỉ chưa đầy 30 giây sau, cô bé tuột tay khỏi rào chắn và rơi xuống dưới. May mắn là đám đông phía dưới đã ôm trọn lấy cô bé và em không gặp bất cứ chấn thương nào.

