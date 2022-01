Người dân cuối năm thích xài thẻ thay tiền mặt, ATM bớt kẹt

Vẫn có kế hoạch đến trực tiếp chi tiền mặt cho công nhân Với những điểm nóng như các khu công nghiệp, khu chế xuất, Công ty PouYuen, Ngân hàng Nhà nước TP.HCM cũng yêu cầu các ngân hàng chủ động làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất để có phương án, kế hoạch chi trả lương bằng nhiều hình thức nhằm giảm tải ATM như đem trực tiếp máy POS đến và quẹt thẻ chi tiền mặt cho công nhân. Ông Võ Văn Thuần, phó chánh thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, cho hay đã yêu cầu các ngân hàng phải chủ động cung cấp thông tin, quảng bá, hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử nhằm giảm tải việc rút tiền mặt tại ATM cũng như góp phần đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn phức tạp... Cảnh giác tội phạm thẻ Trong báo cáo tình hình hoạt động ATM 2021 của Ngân hàng Nhà nước TP.HCM gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây, Ngân hàng Nhà nước TP.HCM cho biết hiện một số ngân hàng đã triển khai chức năng xác thực giao dịch bằng vân tay trên ATM hoặc rút tiền mặt tại ATM không cần thẻ, nhằm hạn chế rủi ro và tăng tính tiện lợi cho khách hàng khi giao dịch. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, an ninh hoạt động ATM, Ngân hàng Nhà nước TP.HCM yêu cầu các ngân hàng phải thông tin hướng dẫn khách hàng kiểm tra đầu đọc thẻ để phòng, chống kẻ gian lắp đặt thiết bị đánh cắp thông tin; thường xuyên thay đổi mật mã cá nhân; che bàn phím khi nhập mật mã; thông báo ATM trả thẻ trước, chi tiền sau; nhắc nhở khách hàng nhận lại thẻ và tiền ngay sau khi giao dịch... Ngoài ra, ATM phải ghi chép và lưu trữ đầy đủ dữ liệu giao dịch và nhật ký giao dịch. Các ngân hàng phải lắp đặt hệ thống camera và trang bị thiết bị chống sao chép, trộm cắp thông tin thẻ; lắp đặt các thiết bị báo động tại ATM với các chức năng cảm biến nhiệt, cảm biến rung, cảm biến dịch chuyển... Các ngân hàng cũng phải di dời các ATM không đảm bảo an toàn đến các vị trí khác an toàn hơn (điểm giao dịch trong tòa nhà, siêu thị...).