Người đàn bà thủ con dao sắc vào áo thun, rút ra chém con nợ nhiều nhát vào đùi, tay, chân

Theo CTTĐT Công an tỉnh An Giang, ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Trần Thị Trúc Duyên (SN 1985, trú tại ấp Phú Thuận, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn) về tội "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Trần Thị Trúc Duyên. Ảnh: CTTĐT Công an tỉnh An Giang

Theo hồ sơ, khoảng 19h45 phút, ngày 29/9/2021, anh Trần Thiện (SN 1985, chồng của Duyên) gọi điện cho bà Lê Thị Trước (SN 1966, cùng trú tại ấp Phú Thuận, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn) nhưng người nghe máy là ông Đỗ Văn Dậm (SN 1967, chồng của bà Trước).

Thiện đối đáp qua lại về việc bà Trước không chịu trả tiền thiếu cho vợ mình.

Khoảng 5 phút sau, Duyên theo Thiện đến nhà bà Trước đòi nợ thì hai bên xảy ra cự cãi. Thiện cầm ghế đập vỡ cánh cửa nhà bà Trước. Thấy vậy, ông Dậm chạy ra cự cãi thì hai bên xảy ra xô xát.

Lúc này, thấy bà Trước đứng một mình, Duyên quay trở về nhà lấy một con dao dài 32cm, lưỡi dao sắc bén quấn vào áo thun chạy đến cự cãi với bà Trước rồi xảy ra xô xát. Sau khi bị bà Trước túm tóc, đánh nhiều cái vào mặt, Duyên rút dao quấn trong áo thun ra chém bà nhiều nhát vào tay, chân và đùi.

Bà Trước được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang điều trị, với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 29%.

Trần Thị Trúc Duyên sau đó bị mời về trụ sở Công an xã làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị