Ngược dòng hạ MU, Liverpool níu giữ hy vọng dự Champions League

Trận đá bù vòng 34 Ngoại hạng Anh giữa MU và Liverpool hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Ngay phút thứ 3, tình huống gây tranh cãi đã xảy ra khi bóng chạm tay Bailly trong vòng cấm MU nhưng trọng tài nói không với phạt đền sau khi tham khảo VAR.

Sự thất vọng của các cầu thủ MU khi thua ngược Liverpool. (Ảnh: Getty).

Thoát khỏi một tình huống bị thổi phạt đền, MU có bàn mở tỷ số ở phút thứ 10. Wan-Bissaka tạt bóng vào trong để Bruno Fernandes vẩy má ngoài chạm người Phillips của Liverpool đi vào lưới.

Bị dẫn bàn, Liverpool nỗ lực dồn lên tấn công khi họ biết rằng một trận thua sẽ khiến họ còn rất ít hy vọng lọt vào top 4. Sau một số cơ hội, đội khách cũng có bàn gỡ hòa ở phút 34 khi Jota chớp thời cơ rất nhanh để ghi bàn.

Có bàn gỡ, tinh thần của The Kop lên cao và đội khách có bàn vượt lên dẫn trước 2-1 ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Phút 45+3, Arnold tạt bóng sâu vào vùng cấm địa MU từ chấm đá phạt và Firmino rất nhanh lao xuống đánh đầu tung lưới Henderson.

Khi trận đấu trở lại sau giờ nghỉ, Liverpool ngay lập tức có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Người ghi bàn lần này vẫn là Firmino với tình huống đá bồi chuẩn xác.

Trên đà hưng phấn, Liverpool không hề muốn dừng lại dù cách biệt đã an toàn và tiếp tục dồn ép mạnh đối thủ ngay tại Old Trafford. MU gần như chỉ biết căng mình ra chống đỡ các đợt tấn công của The Kop.

Tuy nhiên đội bóng của HLV Solskjaer lại bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 68 khi Cavani phối hợp nhịp nhàng với Rashford để cầu thủ số 10 dứt điểm chéo góc tinh tế, đánh bại Alisson.

Liverpool ngược dòng ngay tại Old Trafford để níu kéo hy vọng dự Champions League. (Ảnh: Getty).

Sau bàn thắng của Rashford, trận đấu trở nên đặc biệt hấp dẫn với những tình huống đôi công liên tục. Những cơ hội được tạo ra liên tiếp nhưng Liverpool mới là đội bóng có bàn thắng quyết định ở phút 90. Salah là người bứt tốc để có bàn thắng thứ 30 trong mùa giải, ấn định tỷ số 4-2.

Với kết quả này, Liverpool đã có 60 điểm sau 35 trận đã đấu, chỉ kém đội xếp thứ 4 Chelsea 4 điểm và vẫn còn cơ hội dự Champions League mùa tới trong khi MU vẫn dừng lại ở 70 điểm cùng vị trí thứ 2./.

Đội hình xuất phát

MU: Henderson, Wan Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw, McTominay, Fred. Rashford, Fernandes, Pogba, Cavani

Liverpool: Alisson, Robertson, Williams, Phillips, Arnold, Thiago, Fabinho, Wijnaldum, Jota, Salah, Firmino

Tác giả: Trần Tiến

Nguồn tin: vov.vn