Ngoại tình trong lúc chồng đi tù rồi bị phát giác, vợ và tình nhân gây chuyện kinh hoàng

Sáng ngày 10/10/2013, tại quận Đông, thuộc thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, một người dân lên sườn đồi để chăn cừu như thường lệ thì bất ngờ thấy sự lạ. Chú chó mà người này dắt theo thường ngày vô cùng ngoan ngoãn nhưng nay đột nhiên trở nên bồn chồn, cứ sủa vào một cái ống cống bê tông bỏ hoang. Không hiểu có chuyện gì đã thu hút sự chú ý của chú chó, người này liền lại gần kiểm tra thì kinh hãi khi nhìn thấy một bàn tay cháy đen trong bãi cỏ.

Quá sợ hãi, người này lập tức gọi cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát thành phố Phàn Chi Hoa đã điều động người tới hiện trường điều tra. Nạn nhân được xác định là một người đàn ông khoảng từ 30-40 tuổi, bị cháy sém đến mức không thể nhận dạng được. Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát biết được rằng người đàn ông này không phải bị thiêu chết. Trước đó, anh ta đã bị vật nặng đánh vào đầu dẫn tới tử vong, sau đó mới đổ xăng lên người thiêu. Việc thiêu xác có lẽ là để che giấu danh tính nạn nhân, vì vậy kẻ sát nhân rất có thể là người quen của nạn nhân.

Cảnh sát cũng tìm thấy xung quanh nạn nhân có rất nhiều đồ đạc bao gồm mũ bảo hộ, găng tay, quần áo và một số đồ ăn nhẹ, có thể do kẻ sát nhân mang đến nhưng không tìm được manh mối gì.

Sau đó, nhân viên pháp y nhận thấy việc thiêu hủy thi thể có sơ sót, vẫn có thể trích xuất dấu vân tay từ lòng bàn tay không bị cháy. Sau khi đối chiếu dấu vân tay này trên cơ sở dữ liệu thông tin dân cư quốc gia, cảnh sát xác nhận nạn nhân là anh Wang Tian, người vừa mới ra tù cách đây không lâu.

Vì Wang Tian vừa mới ra tù, những người có liên quan đến anh ta không nhiều. Tới ngày 18/11/2013, cảnh sát đã bắt giữ được 3 nghi phạm là anh He Dabing, cô Xia Qian và anh He Dayong. Trong đó, cô Xia Qian là vợ của nạn nhân Wang Tian.

Cô Xia Qian và anh Wang Tian vốn là một cặp vợ chồng bình thường và khá hạnh phúc, có với nhau 2 cô con gái. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi kể từ năm 2006, khi anh Wang Tian bị kết án 8 năm tù vì tội trộm cắp. Mất đi trụ cột gia đình, cô Xia Qian phải một mình quán xuyến mọi việc, nuôi nấng 2 con gái, vừa vất vả vừa cô đơn. Chính vì thế, cô ta không ngại việc mình đã có gia đình, ngoại tình với He Dabing, thậm chí còn sống chung với nhau và sinh được 2 đứa con riêng.

Tới ngày 30/4/2013, anh Wang Tian được trả tự do, lậ tức trở về đoàn tụ với gia đình. Khi ấy, việc đoàn tụ với vợ con là kỳ vọng lớn nhất của anh, chỉ đáng tiếc kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Anh Wang Tian đã nhanh chóng phát hiện ra việc vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác nhưng vẫn không muốn ly hôn. Anh ta cho rằng nếu mình cố gắng nhiều hơn thì vợ sẽ thay đổi, quay trở về bên mình.

Tuy nhiên, cô Xia Qian vẫn chứng nào tật nấy", tiếp tục "cắm sừng" sau lưng chồng, hẹn hò với He Dabing trong những lúc chồng đi vắng. Chính He Dabing cũng không hề biết gì về sự tồn tại của anh Wang Tian, tưởng rằng Xia Qian là một người phụ nữ góa chồng.

Cho tới tháng 6/2013, He Dabing mới nghe phong thanh từ những người hàng xóm rằng cô Xia Qian đã "cắm sừng" anh ta, bởi chồng cô ta vừa mãn hạn tù. Trong cơn tức giận, He Dabing liền quay về chất vấn cô Xia Qian. Đứng trước tình cảnh "bắt cá hai tay", cô Xia Qian đã lựa chọn đừng về phía He Dabing, người đã chu cấp và giúp đỡ mình nuôi nấng 4 đứa con, bởi cô biết ở bên một người có tiền án sẽ không có tương lai.

Tuy nhiên, khi cô Xia Qian đề cập đến chuyện ly hôn với Wang Tian, anh ta lại không đồng ý. Dù cô Xia Qian có phũ phàng thế nào, Wang Tian vẫn đòi níu kéo vợ.

Thấy vậy, Xia Qian và He Dabing đã nảy sinh ý định giết người. Cặp đôi cho rằng chỉ cần anh Wang Tian không còn trên đời này nữa thì họ sẽ đường đường chính chính ở bên nhau mà không sợ ánh mắt của bất kỳ ai.

Ngày 27/9/2013, Xia Qian và He Dabing đã cùng nhau lên kế hoạch sát hại anh Wang Tian. Sau đó, He Dabing còn dụ dỗ người em trai He Dayong tiếp tay cho mình để thiêu xác và vứt bỏ thi thể nạn nhân lên sườn đồi.

Cuối cùng, 3 nghi phạm He Dabing, Xia Qian và He Dayong đã bị bắt giữ và phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật. Cả 3 đã bị cáo buộc hàng loạt tội danh như cố ý giết người, ngụy tạo chứng cứ, tiêu hủy chứng cứ. He Dabing và Xia Qian đã bị kết án tù chung thân, còn He Dayong bị phán quyết 15 năm tù.

