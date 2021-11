Nghi vấn CSGT ở Lạng Sơn truy đuổi khiến 1 học sinh bị tai nạn

Phản ánh với VTC News, nhiều người dân ở xã Bình Phúc (huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến CSGT huyện.

Cụ thể, khoảng 17h ngày 23/11 tại quốc lộ 279, đoạn qua thôn Nà Dài (xã Bình Phúc, huyện Văn Quan), một học sinh điều khiển xe gắn máy tông thẳng vào chiếc xe thùng của lực lượng CSGT huyện Văn Quan đang làm nhiệm vụ tại đây.

Hiện trường cho thấy nạn nhân bị thương nặng, chiếc xe gắn máy biến dạng dính chặt vào gầm xe thùng tại khu vực giữa quốc lộ.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh người dân cung cấp)

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, vụ tai nạn xảy ra do lực lượng CSGT huyện Văn Quan truy đuổi khiến em học sinh hoảng sợ phóng nhanh. Lúc này, chiếc xe thùng công vụ bên đường bất ngờ đánh lái khiến em học sinh không kịp né tránh.

Nhiều người dân theo dõi vụ việc. (Ảnh người dân cung cấp)

Trả lời VTC News tối 23/11, ông Nông Văn Tư - Trưởng Công an huyện Văn Quan xác nhận có vụ tai nạn giao thông như trên xảy ra ở địa bàn.

"Hiện tại, do liên quan đến cán bộ, chiến sĩ công an nên Phòng Cảnh sát hình sự (PC01) và Phòng CSGT tỉnh Lạng Sơn đang khảo nghiệm hiện trường, thu thập và điều tra làm rõ việc này", Trưởng Công an huyện Văn Quan nói.

Ômg Tư cũng thông tin thêm do tình hình dịch bệnh nên hiện tại lực lượng công an huyện Văn Quan chưa thể vào bệnh viện theo dõi tình hình sức khỏe của nạn nhân. Nhưng theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị gãy răng và chân, hiện đang được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn để cấp cứu.

Lực lượng chức năng khảo nghiệm hiện trường. Rất đông người dân ở lại chứng kiến. (Ảnh người dân cung cấp).

Trả lời về việc người dân cho rằng CSGT truy đuổi khiến em học sinh hoảng sợ phóng nhanh, ông Tư cho biết: "Theo báo cáo của anh em làm nhiệm vụ thì sự việc xảy ra khi chiếc xe thùng của lực lượng CSGT đang quay đầu để trở về đơn vị. Lúc này có 3 em học sinh đi xe máy với tốc độ nhanh, anh em giao thông đứng bên đường thổi còi ra tín hiệu cho các em này đi chậm lại.

Tuy nhiên, chắc do các em hoảng sợ nên đã phóng nhanh hơn, đúng lúc xe thùng đang quay đầu nên đã không tránh kịp. Sau khi tai nạn xảy ra, anh em đã cùng người dân đưa bệnh nhân đi cấp cứu".

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: ĐỨC THIỆN

Nguồn tin: Báo VTC News