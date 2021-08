Nghi phạm chém ngang cổ bạn vì mâu thuẫn khai gì?

Ngày 2/8, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm Lê Đăng Tuấn, bước đầu Tuấn khai, giết người do bộc phát.

“Chiều 1/8, Lê Đăng Tuấn (SN 1971, trú tại huyện Nghĩa Đàn) đến nhà ông S. (trú tại thị xã Thái Hòa) chơi. Tại đây, Tuấn có xin ông S. 200 nghìn đồng. Giữa Tuấn và ông S. đã quen biết nhau từ trước. Sau đó, anh Trần Văn C. và một người khác tới nhà ông S. Trong lúc nói chuyện thì giữa Tuấn và C. xảy ra mâu thuẫn, Tuấn lấy dao chém 3 nhát liên tiếp vào cổ, bả vai, sườn khiến C. tử vong. Tuấn rời khỏi hiện trường”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Cũng theo nguồn tin, từ lời khai ban đầu của Tuấn thì giữa nghi phạm và nạn nhân không có mâu thuẫn từ trước.

Nghi phạm Tuấn (ở giữa) bị cảnh sát bắt giữ chiều 1/8.

“Còn về hung khí là một con dao, nghi phạm Tuấn khai, thời gian trước khi xảy ra án mạng thì Tuấn hay đến nhà ông S. chơi. Mối quan hệ gần gũi với chủ nhà nên Tuấn thường đến và nhặt được một con dao rồi dấu đầu giường. Ngày hôm qua (ngày 1/8), trong lúc cãi nhau, Tuấn bột phát và lấy dao chém C.”, nguồn tin cho hay.

Như Tiền Phong đưa tin, chiều 1/8, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng khoảng 100 người vây ráp khu vực rừng núi nơi Tuấn lẩn trốn. Nghi phạm đã bị bắt vào khoảng 18h30p cùng ngày cách hiện trường 500 m.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong