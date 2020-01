Nghi án đường dây lừa, ép nữ sinh cấp 2 bán trinh ở Hà Nội

Trung tâm tin tức VTV24 mới đây đã công bố đoạn clip được quay bằng camera giấu kín ghi nhận những trường hợp nữ sinh bị ép bán trinh tại huyện Ba Vì, Hà Nội.

Theo nội dung được phóng viên Chuyển động 24h ghi nhận, một số trẻ em trong độ tuổi từ 14 đến 15 đã bị lừa và “ép” vào đường dây mua bán trinh tiết trên địa bàn TP.Hà Nội. Trường hợp đầu tiên là một nữ sinh lớp 9 bị một nữ sinh khác đang theo học lớp 11 giới thiệu vào đường dây.