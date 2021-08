Một vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 4h chiều ngày 12/8, ở thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Theo đó, người đàn ông trong lúc kéo đường dây cáp quang đã không may bị điện giật. Hậu quả, người đàn ông bất tỉnh, dính lơ lửng trên trên cao.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng ứng cứu, cắt nguồn điện tại trạm điện gần đó. Đúng lúc này, một chiếc xe bồn tình cờ đi qua đã dừng lại hỗ trợ người dân trèo lên giải cứu nạn nhân.

Your browser does not support the video tag.

Clip nghẹt thở cảnh giải cứu người đàn ông bị điện giật, treo lơ lửng trên cao.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cũng có mặt tại hiện trường. Rất may, người đàn ông đã tỉnh lại và được đưa xuống an toàn. Sau khi được sơ cứu, nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Toàn bộ sự việc cũng được người dân chứng kiến dùng điện thoại ghi lại. Dù việc cứu người kịp thời rất nhân văn, nhưng theo dõi đoạn clip, nhiều người cũng lo ngại do người dân tụ tập rất đông để theo dõi sự việc, một số còn không đeo khẩu trang. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp.

Người dân tụ tập rất đông để theo dõi sự việc. (Ảnh cắt từ clip).

Tác giả: Hương Hương

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc