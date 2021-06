Nghe thấy tiếng động, chủ nhà check camera thì phát hiện cán bộ chống dịch nằm vật xuống hiên nghỉ

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải một đoạn clip chia sẻ hình ảnh một chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch gục xuống nghỉ ngơi trước cửa của một ngôi nhà ven đường.

Theo đó, người trong video là một chiến sĩ tại chốt kiểm dịch Covid-19. Sau nhiều giờ đồng hồ làm việc mệt mỏi, người này đã nằm vật xuống trước cửa một ngôi nhà nghỉ ngơi một chút để tiếp tục công việc.

Hình ảnh đã được một camera nhà dân ghi lại cho thấy người này đang rất mệt mỏi với những bước đi loạng choạng, không vững vàng. Chỉ được vài bước ngay lập tức đã phải ngã xuống bên đường tìm chỗ nghỉ chân.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Phút giây nghỉ ngơi quý giá của các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch

Clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý rất lớn từ mọi người. Đa số đều cảm thương cho sự vất vả của các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch:

"Cầu mong nhanh hết dịch cho các chiến sĩ, bác sĩ còn về với gia đình."

"Nhìn các chiến sĩ mà xót xa quá, biết bao ngày phải làm việc liên tục rồi. Chúc các đồng chí có thật nhiều sức khỏe để đẩy lùi dịch bệnh.

"Cần lan tỏa những hình ảnh như thế này để mọi người biết được sự vất vả của các chiến sĩ như thế nào. Mong dịch bệnh sớm qua đi" .

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc