Nghệ An yêu cầu công an truy tìm thủ phạm gây cháy rừng

Lực lượng chữa cháy rất vất vả để khống chế vụ cháy rừng tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An tối 29-6 - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 30-6, ông Nguyễn Đức Trung - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ký công điện gửi các địa phương, sở ban ngành về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, thời tiết ở Nghệ An nắng nóng gay gắt, kéo dài, nền nhiệt độ liên tục duy trì ở 37 đến 39 độ C, có nơi trên 42 độ C.

Một số địa phương xảy ra cháy rừng như Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Đô Lương, đặc biệt là vụ cháy rừng xảy ra hôm 26-6 ở huyện Yên Thành và Diễn Châu.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương phân công lực lượng ứng trực, lập chốt kiểm soát người ra vào rừng ở các khu rừng trọng điểm và có nguy cơ cháy cao. Dừng tất cả các hoạt động xử lý thực bì bằng lửa. Sẵn sàng có phương án di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm khi xảy ra cháy rừng.

Với công an tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với các địa phương điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra cháy rừng, đặc biệt vụ cháy tại xã Diễn Phú, Diễn Lợi (huyện Diễn Châu) và xã Sơn Thành (huyện Yên Thành) ngày 26 và 27-6.

Sáng 30-6, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức buổi lễ trao thưởng 50 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An và khen thưởng 10 cá nhân về thành tích xuất sắc tích cực tham gia chữa cháy rừng trong thời gian qua.

Đối với các vụ cháy rừng nghiêm trọng trong thời gian vừa qua, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra, khám nghiệm hiện trường nhằm xác định, làm rõ nguyên nhân gây cháy để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.