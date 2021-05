Nghệ An: Xúc động, trang nghiêm lễ an táng 95 hài cốt liệt sỹ hi sinh tại Lào

Lễ an táng 95 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại nước bạn Lào

Dự lễ có Thiếu tướng Trần Quốc Dũng - Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu IV.

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện nhiều ban ngành, chính quyền địa phương và thân nhân các anh hùng liệt sĩ. nhân dân huyện Nghi Lộc, thân nhân các liệt sĩ.

Mùa khô năm 2020 - 2021, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc được 95 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào

Mùa khô 2020 - 2021, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc được 95 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun (nước CHDCND Lào). Trong đó có 9 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam có đầy đủ thông tin về họ tên, quê quán và đơn vị công tác.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Nghệ An xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng, lễ an táng các anh hùng liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, xúc động nhưng đảm bảo yếu tố phòng dịch.

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh bảo vệ chủ quyền, độc lập Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế

Tại lễ an táng, đại diện cho quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước anh linh các liệt sĩ. Các anh đều là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, không tiếc máu xương, hi sinh tuổi thanh xuân để chiến đấu vì độc lập dân tộc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Lễ an táng được tổ chức trọng thể và đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh Covid-19

Sau nửa thế kỷ được đưa về đất mẹ, có hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính, có người thân chờ đón xong xúc động nghẹn ngào, nhưng cũng có nhiều hài cốt vẫn chưa biết tên. Đảng bộ, chính quyền và ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Lào về đất mẹ. Đồng thời lấy mẫu, cố gắng tìm kiếm, thu thập thông tin để có cơ hội tìm được thân nhân liệt sĩ còn chưa biết tên.

Trong số 95 hài cốt được cất bốc vào mùa khô năm 2020 - 2021, có 9 hài cốt đã xác định được danh tính, quê quán.

Phát biểu tri ân tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng cho biết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Dân tộc, của quê hương Xô Viết anh hùng, học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh để phát triển quê hương đất nước, giữ gìn hòa bình mà thế hệ cha anh đã đổ máu xương đánh đổi.

Lễ di quan và an táng hài cốt liệt sĩ

Sau nửa thế kỷ, các anh đã trở về với đất mẹ, dưới lá cờ Tổ quốc

Thân nhân liệt sĩ Đặng Huy Hoa (Nam Sách, tỉnh Hải Dương) òa khóc sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, tìm kiếm

Đồng thời, tỉnh Nghệ An hứa sẽ luôn tiếp nối, gìn giữ và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung của 2 dân tộc Việt - Lào, của 2 Đảng và 2 Nhà nước để “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” như lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong suốt 37 năm qua, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu IV, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào quy tập được hơn 12.300 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun đưa về nước và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

