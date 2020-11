Nghệ An: Xử tài xế “ma men” bất kể ngày đêm

Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu kiểm tra nồng độ cồn một tài xế trên QL1.jpg

Để giảm thiểu TNGT liên quan đến rượu bia, Công an tỉnh Nghệ An đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn với tinh thần “không có vùng cấm, không ngoại lệ”.

Ký biên bản sau khi được tuyên truyền

12h30 ngày 8/11, PV Báo Giao thông theo chân Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn trên QL1 đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu. Đây là tuyến đường huyết mạch dẫn vào các xã, thị trấn, vốn đã xảy ra nhiều vụ TNGT liên quan người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia.

13h30, tại Km33 QL1, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe mô tô BKS 37H1-578.7X do ông Nguyễn Thanh Hùng (SN 1950, trú TX Thái Hòa, Nghệ An) điều khiển. Qua kiểm tra, ông Hùng vi phạm nồng độ cồn mức 0,054mg/lít khí thở. Khi bị cảnh sát tạm giữ phương tiện, ông Hùng trình bày: “Hôm nay chú xuống Vinh thăm bạn và có uống vài lon bia. Chú chưa say, vẫn có thể chạy xe về được, có gì mong các anh thông cảm”.

Tuy nhiên, sau khi được Thiếu tá Nguyễn Hồng Phong, Tổ trưởng Tổ công tác trực tiếp tuyên truyền và giải thích, ông Hùng vui vẻ ký vào biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ phương tiện rồi đón xe về.

Tiếp đó, 19h cùng ngày, tại Km 422, Tổ công tác kiểm tra xe ô tô BKS 37A-0758X do anh Nguyễn Khắc Trung (SN 1974, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) điều khiển.

Tiến hành đo nồng độ cồn, cảnh sát xác định anh Trung vi phạm mức 0,162mg/lít khí thở. Khi bị yêu cầu tạm giữ phương tiện, tài xế Trung liên tục xin bỏ qua vi phạm rồi gọi điện “cầu cứu” ai đó. Tuy nhiên, trước sự cương quyết của cảnh sát, anh Trung buộc phải ký vào biên bản. Với lỗi trên, người vi phạm bị xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 11 tháng.

Không có vùng cấm, không ngoại lệ

Trung tá Nguyễn Thanh Hồng, Trưởng Trạm CSGT Diễn Châu cho biết, tuyến QL1 do Trạm quản lý dài gần 100km chạy qua 4 huyện,1 thị xã và 4 khu công nghiệp nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn.

Quá trình tuần tra kiểm soát, các tổ công tác của Trạm đều được trang bị đầy đủ thiết bị kiểm tra nồng độ cồn, tuần tra khép kín địa bàn 24/24h1q, bất kể ngày đêm. Trong đó, tập trung vào các khung giờ buổi trưa và buổi tối, là thời gian mà nhiều “ma men” thường lái xe trên đường sau khi ăn uống, liên hoan.

Ngoài ra, Trạm CSGT còn tổ chức các buổi tuyên truyền Luật GTĐB cho các trung tâm đào tạo lái xe, trường học và ký cam kết “đã uống rượu bia không lái xe tham gia giao thông”.

Trong khi đó, Thượng tá Lê Hồng Sơn, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, mặc dù 10 tháng đầu năm 2020 tỉ lệ TNGT ở Nghệ An giảm sâu cả 3 tiêu chí, nhưng quá trình điều tra cho thấy số người tử vong có liên quan đến việc sử dụng rượu, bia vẫn còn cao.

Chính vì vậy, Phòng CSGT yêu cầu các Đội, Trạm quá trình tuần tra kiểm soát phải lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự ATGT và phòng chống tác hại rượu bia, kiên quyết xử lý với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, trong 10 tháng đầu năm, đơn vị đã tổ chức 25.888 ca tuần tra kiểm soát, lập biên bản 76.513 trường hợp, trong đó 2.868 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ông Võ Minh Đức, Phó chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết, Ban thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền ở các trường học, thôn xóm, các trung tâm đào tạo lái xe nhằm nâng cao nhận thức về việc đã uống rượu, bia không lái xe. Bên cạnh đó, gắn trách nhiệm liên đới cho chủ doanh nghiệp nếu để lái xe sử dụng rượu, bia gây tai nạn.

