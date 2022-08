Nghệ An: Xử phạt 45 triệu đồng về sai phạm mà Môi trường và Đô thị phản ánh

Bị xử phạt 45 triệu đồng vì xây dựng không đúng thiết kế

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có bài viết: “Nghệ An: Ngang nhiên gộp thửa, xây dựng toà nhà đồ sộ trái Quy hoạch tại phường Lê Lợi”. Nội dung phản ánh vào cuối năm 2016, gia đình ông Lê Thái Quang Hào (SN 1979, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP 471) và vợ là bà Trần Thị Phương Linh (SN 1981, cùng ngụ phường Quang Trung, TP Vinh) mua 3 thửa đất ở tại Dự án Khu văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở liền kề tại phường Lê Lợi. Dự án này được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt QH chi tiết điều chỉnh 1/500 tại Quyết định số 1491 ngày 8/4/2016, do công ty CP xây dựng công trình 465 làm chủ đầu tư.

Ngày 12/8/2022, UBND TP Vinh đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 380/QĐ-XPHC đối với ông Lê Thái Quang Hào với mức tiền xử phạt 45.000.000 đồng.

Sau khi mua bán, mặc dù là đất dự án, chưa xây dựng nhà ở nhưng ông Hào và bà Linh đã được UBND TP Vinh cấp các Giấy chứng nhận QSD đất đứng tên mình. 3 lô đất vợ chồng ông Hào mua liền kề nhau, nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc Khu N-3 của dự án với ký hiệu N-83, N-84, N-85; diện tích lần lượt là 136,50m2 -136,50m2 và 142,50m2 (tổng diện tích 3 lô là 415,50m2).

Sau nhiều năm bỏ đất trống, không xây dựng nhà ở, vi phạm tiến độ được giao, vào đầu năm 2022, gia đình ông Lê Thái Quang Hào đã tiến hành xây dựng rầm rộ trên cả 3 lô đất này. Tuy nhiên, điều đáng nói là chủ sử dụng đã ngang nhiên gộp 3 lô đất, bỏ qua tất cả hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở (TKCS) đã được Sở Xây dựng thẩm định, quy hoạch chi tiết 1/500 UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt trước đó, để tự ý xây dựng 1 căn nhà đồ sộ vượt tầng.

Theo hồ sơ bản vẽ TKCS đã được cơ quan chức năng phê duyệt thì tại lô đất N-85, Khu N-3, diện tích 142,50m2 đường Nguyễn Đình Chiểu (mẫu nhà 2A) có thông tin về chỉ số công trình: Tổng diện tích sàn xây dựng 03 tầng: 383,6m2, trong đó tầng 01 có diện tích 126,0m2; tầng 02 và tầng 3 có cùng diện tích 128,8m2. Tầng cao là 03 tầng, chiều cao nhà 14,2m2; trong đó chiều cao tầng 1 là 3,9m2, tầng 2 và 3 có cùng chiều cao 3,6m, mái 2,65m.

Hai lô đất N-83 và N-84 (Khu N-3), có cùng diện tích 136,50m2 mặt đường Nguyễn Đình Chiểu (mẫu nhà 2B) với các thông tin về chỉ số công trình như sau: Tổng diện tích sàn xây dựng 3 tầng: 356,2m2, trong đó tầng 1 có diện tích 117,0m2, tầng 2 và tầng 3 đều có diện tích 119,6m2. Tầng cao quy định 03 tầng, với chiều cao nhà 14,2mét, trong đó tầng 1 là 3,9 mét, tầng 2 và 3 đều là 3,6 mét, tầng mái 2,65 mét.

Hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở đã được Sở Xây dựng thẩm định như thế nhưng gia đình ông Lê Thái Quang Hào đã bất chấp các quy định pháp luật, tự xây dựng căn nhà theo ý của mình. Tại hiện trường vào giữa tháng 8/2022, công trình đang thi công xây dựng phần thô tầng 4, đã đổ trụ, dầm, chưa đổ mái. Như vậy theo Quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt cũng như hồ sơ bản vẽ TKCS đã được thẩm định thì công trình của gia đình ông Hào đã vượt 1 tầng. Diện tích vi phạm là 20mx16,3m=326m2. Ngoài ra tại tầng 1, chủ đầu tư còn ngang nhiên cho “mọc” gác xép với diện tích khoảng 10m2; các tầng 2, 4 vi phạm về chiều cao theo quy định. Tại toà nhà 4 tầng với tổng diện tích mặt sàn hơn 1.000m2, ông Lê Thái Quang Hào cũng đã cho xây dựng hạng mục lắp đặt thang máy (không có trong hồ sơ thiết kế).

Mặc dù là đất dự án, chưa xây dựng nhà ở nhưng vợ chồng ông Lê Thái Quang Hào được cấp Giấy chứng nhận QSD đất đứng tên mình nên ngang nhiên gộp lô, xây dựng sai hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở trong sự “bất lực” của chủ đầu tư. Một lãnh đạo Cty 465 cho biết khi phát hiện ông Hào gộp lô, xây dựng sai quy hoạch, thiết kế đã ra nhắc nhở, yêu cầu làm hồ sơ điều chỉnh mới được thi công nhưng gia đình ông Hào không hợp tác.

Bản thân nguyên là lãnh đạo CTCP 471, rất am hiểu các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, nhưng ông Lê Thái Quang Hào đã cố tình vi phạm, xem thường pháp luật. Hậu quả là sau hơn 8 tháng, đến nay toà nhà độ sộ với diện tích mặt sàn lên tới cả ngàn m2 đã cơ bản xong phần thô, chuẩn bị hoàn thiện các hạng mục phụ khác để đưa vào sử dụng.

Sau 30 ngày không điều chỉnh được TKXD sẽ phải tháo dỡ

Sau khi nắm bắt được sự vụ, ngày 10/8/2022, Đội Quản lý trật tự đô thị (Đội QLTTĐT) TP Vinh đã đến hiện trường lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trong đô thị . Theo Biên bản số 107/BB-VPHC thì ông Lê Thái Quang Hào: “Đã có các hành vi vi phạm hành chính: Xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Tại thời điểm kiểm tra hồ sơ thiết kế mẫu 2A, 2B được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là 03 tầng, trong đó chiều cao tầng 1 là 3,9 m, tầng 2 là 3,6 mét, tầng 3 là 3,6 mét, tầng mái 2,65 mét nhưng thực tế công trình xây dựng 04 tầng, trong đó có chiều cao tầng 2 là 3,9mét, tầng 4 cao 3,5mét. Tổng diện tích xây dựng tầng 04 là 20mx16,3m=326m2. Hiện trạng: công trình đang thi công xây dựng phần thô tầng 4 đã đổ trụ, dầm, chưa đổ mái, chưa xây tường”.

Ngày 12/8/2022, UBND TP Vinh đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 380/QĐ-XPHC đối với ông Lê Thái Quang Hào. Theo đó, ông Hào đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Tổ chức thi công xây dựng công trình tại Khu nhà ở liền kề đường Nguyễn Đình Chiểu (các thửa đất số 234, 236, 238 tờ bản đồ số 26) khối 16, phường Lê Lợi, TP Vinh không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định trong trường hợp được miễn GPXD.

Sau 30 ngày nếu không điều chỉnh được thiết kế xây dựng, công trình vi phạm này sẽ phải tháo dỡ.

Hành vi của ông Lê Thái Quang Hào đã vi phạm Khoản 8, Điều 16 Nghị định Số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Ông Hào bị áp dụng hình thức xử phạt chính với mức tiền phạt là 45.000.000 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu dừng ngay hành vi vi phạm. Ông Lê Thái Quang Hào phải hoàn hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh thiết kế xây dựng. Hết thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, ông Lê Thái Quang Hào không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định thì bị áp dụng biện pháp buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Sau khi được điều chỉnh thiết kế xây dựng, ông Lê Thái Quang Hào phải tháo dỡ công trình, phần công trình không phù hợp với thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định thì mới được thi công xây dựng. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do ông Lê Thái Quang Hào chi trả. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tác giả: Thục Anh-Thanh Phương

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn