Nghệ An: Xử lý người đàn ông dựng cây nêu gây chập điện

Chiều 21/01, ông Phạm Văn Nga - Giám đốc Điện lực TP Vinh, thông tin, đơn vị đã khắc khục xong sự cố điện tại đường dây 473 E15-7 từ phường Bến Thủy đến phường Hà Huy Tập.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trong lúc đang dựng cây nêu, ông Nguyễn Như Thập trú tại số nhà 15, ngõ 1A, đường Đinh Lễ (phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) đã gây ra sự cố lưới điện cho toàn bộ đường dây 473 E15-7 từ phường Bến Thủy đến phường Hà Huy Tập trong thời gian 30 phút. Sự việc còn khiến ông Thập bị thương, phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Quá trình dựng cây nêu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lưới điện.

Ngay sau khi sự việc này xảy ra, Điện lực TP Vinh đã tiến hành khắc phục sự cố. Đồng thời, phối hợp cùng với Công an TP Vinh, UBND và Công an phường Hưng Dũng đã đến kiểm tra, lập biên bản hiện trường để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, phong trào dựng cây nêu trên các địa phương của tỉnh Nghệ An nở rộ. Cây nêu thường được người dân làm bằng những cây tre cao, thường hơn 10m; cũng có loại cây nêu được hàn bằng sắt, uốn nắn theo những hình thù cố định và được cuốn dây bóng đèn led. Do có cây nêu cao nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao khi dựng dưới, gần đường dây điện.

Trước đó, cách đây gần 1 năm, tại xã Minh Hợp (Quỳ Hợp - Nghệ An) cũng đã xảy ra một vụ tai nạn điện nghiêm trọng khiến 1 người chết và 2 người bị thương nặng.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: Pháp Luật Plus