Thực hiện Quyết định số 2981/QĐ-BCT của Bộ Công thương phê duyệt Kế hoạch tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong Thương mại điện tử tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến hết năm 2020, bằng việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ ngày 24/8/2020, Đội QLTT Số 11 - Cục QLTT Nghệ An phối hợp với Phòng An ninh kinh tế- Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, xử lý 01 cơ sở kinh doanh hàng hóa nhập lậu qua mạng xã hội Facebook với tổng giá trị thu phạt gần 25 triệu đồng.

Nghệ An: Xử lý cơ sở kinh doanh giày dép nhập lậu qua mạng xã hội Facebook

Cụ thể : Vào sáng ngày 24/8/2020 từ việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xác minh, Đội QLTT Số 11- Cục QLTT Nghệ An phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã xác định được bà T.A - Chủ tài khoản mạng xã hội Facebook T.B SHOES đồng thời cũng là chủ Cơ sở kinh doanh giày dép tại đường Phan Chu Trinh, Tp Vinh, Nghệ An. Đoàn kiểm tra đã xây dựng phương án và tiến hành kiểm tra, qua kiểm tra Đoàn kiểm tra phát hiện tại thời điểm kiểm tra Cơ sở kinh doanh đang bày bán 60 đôi dép hiệu LOUFU do nước ngoài sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, làm việc với Đoàn kiểm tra bà T.A- Chủ cơ sở đã tự nguyện khai báo và thừa nhận toàn bộ số hàng trên bà mua trôi nổi trên thị trường về đăng bán trên tài khoản facebook cá nhân để kiếm lời và không có Hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan kèm theo để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Đội QLTT Số 11 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiến hành xác minh, xử lý vi phạm hành chính theo quy định với tổng giá trị thu phạt gần 25 triệu đồng.

Thời gian tới Cục QLTT Nghệ An sẽ tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các phương thức thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng, đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử nhằm thực hiện thắng lợi Quyết định số 2981/QĐ-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong Thương mại điện tử tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến hết năm 2020.

Bên cạnh việc kiểm tra kết hợp với các biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành và người tiêu dùng về tác hại của việc buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, việc lợi dụng thương mại điện tử để thực hiện các hành vi vi phạm đối với phát triển kinh tế, xã hội; tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong hoạt động giao dịch, mua bán trực tuyến, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng; thúc đẩy thương mại điện tử phát triển theo chiều hướng tích cực...

Tác giả: Trúc Mai

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn