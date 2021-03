Nghệ An: Xôn xao hình ảnh cúng bái, đốt vàng mã ở Trung tâm sát hạch lái xe trước ngày thi

Ngày 31/3, một số hội nhóm ở Nghệ An chia sẻ hình ảnh một nhóm người cúng bái, đốt vàng mã ngay trong khu vực thi của trung tâm sát hạch lái xe. Những người đăng chia sẻ nội dung chuẩn bị thi lấy bằng lái ô tô nên đã tổ chức thắp hương, cúng bái.

Theo hình ảnh thì có một nhóm khoảng 10 người cả nam và nữ đã dựng bàn với nhiều lễ vật, vàng mã, nhà lầu, ngựa giấy... Nhóm người này dựng bàn thắp hương ngay trong sân thi sát hạch. Sau khi thắp hương cúng bái, nhóm người này đốt vàng mã ngay ở bãi cỏ gần đó.

Do hình ảnh chụp vào ban đêm, những người đăng không ghi địa điểm nhưng lại chia sẻ vào một số hội nhóm trên địa bàn tỉnh Nghệ An nên nhiều người cho rằng sự việc diễn ra ở một trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn thành phố Vinh.

Sau khi cúng thì nhóm người này đốt vàng mã ngay tại bãi cỏ của Trung tâm sát hạch lái xe.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, ông đã nắm được thông tin trên mạng xã hội đang chia sẻ hình ảnh làm lễ cúng, đốt vàng mã ngay trong trung tâm sát hạch lái xe. Tuy nhiên, hình ảnh trên không phải ở tỉnh Nghệ An.

"Ở Nghệ An không có trung tâm nào như trong hình ảnh, đơn vị cũng không cho phép làm như vậy. Nhìn qua hình ảnh này thì rất giống ảnh cắt ghép", ông Nguyễn Đức An nói.

Được biết, khi xuất hiện trên mạng xã hội, những hình ảnh trên được quan tâm rất lớn. Tuy nhiên, đa số nhiều người thể hiện sự bức xúc, phản cảm với việc cúng bái ngay trước ngày thi sát hạch lái xe và ngay tại trung tâm thi sát hạch.

Hiện chưa rõ những hình ảnh này được chụp tại Trung tâm sát hạch lái xe của địa phương nào và cũng chưa rõ thực hư những hình ảnh này có thật hay không?.

