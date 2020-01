Nghệ An: Xét xử vụ hai người phụ nữ cấu kết bán 2 bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc

Your browser does not support the video tag.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Lương Thị Khấy (SN 1983), trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An và Lô Thị Thanh (SN 1987), trú tại xã Nga My, huyện Tương Dương về tội Mua bán trẻ em.

Tại phiên tòa, Khấy và Thanh cũng đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hai bị cáo đều biện minh cho hành vi phạm tội do hoàn cảnh khó khăn và thiếu hiểu biết pháp luật. Và thời điểm ấy, hai cháu gái đã đến nhờ đưa sang Trung Quốc để đi làm nên hai bị cáo đã đồng ý.

Cụ thể, vào khoảng tháng 7/2012, cháu Lương Thị Ng. (SN 1997) và Ngân Thị P. (SN 1998, đều trú xã Nga My) đến nhà Lô Thị Thanh để nhờ đưa sang Trung Quốc làm việc. Thanh đã đồng ý. Sau khi hai bé gái đặt vấn đề thì Thanh sau đó đã đến nhà Khấy nói về việc đưa 2 bé gái đi Trung Quốc bán. Khấy đồng ý cho hai bé gái, mỗi em 40 triệu đồng và trả cho Thanh mỗi người 10 triệu đồng tiền công.

Sau khi thỏa thuận xong giá, Thanh và Khấy đã liên hệ với Vi Thị Huế (SN 1969), trú tại xã Xiêng My, hiện đang lấy chồng ở Trung Quốc thông báo đã tìm được người để đưa sang.

Khi hẹn được ngày, Khấy thuê người đưa hai em Ng. và P. ra bản Khe Bố, xã Tam Quang rồi bắt xe xuống TP.Vinh. Tại đây, Khấy liên hệ với Huế đến đón và đưa hai cô bé sang Trung Quốc.

Bị cáo Khấy và Thanh tại phiên tòa.

Sang Trung Quốc được mấy ngày, Huế bán em Ng. cho một người đàn ông ở Hán Tan, Khứa Bê (Trung Quốc) với giá 6 vạn nhân dân tệ (tương đương 190 triệu đồng). Em P. ở lại nhà Huế khoảng 1 tháng sau thì bị bán làm vợ cho một người đàn ông khác cũng với giá 6 vạn nhân dân tệ.

Giao dịch thành công, Huế gửi về cho Khấy 100 triệu đồng. Khấy đưa cho gia đình mỗi cháu 30 triệu đồng, chia cho Thanh 20 triệu đồng, còn lại 20 triệu đồng thì bỏ túi.

Sau hai tháng lấy chồng, bố của Ng. đến nhà Thanh yêu cầu phải đưa con về. Sau đó, bố em Ng. đòi viết đơn tố cáo Khấy và Thanh nên Khấy đã đưa thêm 27 triệu đồng cho bố của Ng. để không tố cáo.

Ngày 14/4/2017, Ngân Thị P. trốn về được Việt Nam. Đến ngày 4/6/2019, Công an Nghệ An phối hợp với tổ chức Rồng Xanh giải cứu Lương Thị Ng. về nước.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lương Thị Khấy, Lô Thị Thanh mỗi bị cáo 10 năm tù về tội Mua bán trẻ em. Về phần dân sự, buộc mỗi bị cáo phải bồi thường cho bị hại 25 triệu đồng.

