Nghệ An: ‘Xẻ thịt’ mỏ đá dù mới được cấp phép thăm dò

Một phần ngọn của quả đồi đã bị “đục khoét’ thời gian qua.

Sau hơn 1 năm dừng hoạt động, những ngày cuối tháng 12/2020, chúng tôi nhận được phản ánh của người dân sống xung quanh mỏ đá Lèn Chu về việc tại mỏ đá trắng “khủng” này bắt đầu rục rịch khai thác. Sau nhiều giờ “leo núi”, chúng tôi tận mắt chứng kiến quả núi với hơn 45 ha này đã bị đào bới nham nhở ở phần ngọn. Những khối đá được cắt vuông thành, sắc cạnh chờ vận chuyển. Tuyến đường lên mỏ được rải đá trải dài từ chân đường dân sinh lên tới đỉnh đồi.

Điều đáng nói, cách đây 2 năm, dù chưa được cấp phép, nhưng mỏ đá này vẫn hoạt động như đã cấp phép. Ngang nhiên cắt xẻ, mở đường rồi vận chuyển những khối đá trắng về xuôi. “Sau hơn 1 năm dừng hoạt động, hôm nay họ lại cho máy san đường, gạt lối để hoạt động, không biết đã được cấp nào cho phép hay chưa?”- một người dân sống gần mỏ đá này hoài nghi.

Theo tìm hiểu, mỏ khoáng sản tại Lèn Chu do Cty CP Khoáng sản An Lộc Sơn làm chủ. Vào thời điểm năm 2019, mỏ này chỉ mới được UBND tỉnh đồng ý về mặt chủ trương. Mãi đến cuối tháng 12/2020, mỏ khoáng sản này mới được Bộ TNMT cấp phép thăm dò. Vậy nhưng, theo người dân và thực tế hiện trạng, mỏ này đã được khai thác “chui” nhiều năm qua. “Họ làm đường, khai thác từ lâu rồi, không cần lên tận nơi, chỉ nhìn từ xa cũng thấy những khối đá được cắt gọt cẩn thận, chờ vận chuyển xuống núi, từ nhiều ngày qua họ cho đổ đá làm cứng lại mặt đường để vận chuyển đá”- bác T, người dân xã Thọ Hợp cho biết.

Chúng tôi liên hệ với lãnh đạo UBND và Công an xã Thọ Hợp để rõ hơn về mỏ khoáng sản của Cty An Lộc Sơn. Qúa trình trao đổi, ông Lang Văn Dũng – Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp khẳng định: “Chúng tôi sẽ thành lập đoàn cho kiểm tra ngay, đồng thời giao cho lực lượng công an tiếp nhận thông tin từ báo chí phản ánh”. Sáng ngày 28/12/2020, trao đổi lại với UBND xã Thọ Hợp, ông Lang Văn Dũng cho biết, xã đã thành lập đoàn kiểm tra tại mỏ khoảng sản này và đã lập biên bản làm việc.

Theo đó, Đoàn đã yêu cầu Cty An Lộc Sơn dừng ngay mọi hoạt động san gạt làm đường, di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực mỏ xin thăm dò; Cung cấp thông báo chương trình và khối lượng thăm dò cho chính quyền địa phương; Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và chính quyền địa phương xác định cụ thể diện tích, tọa độ, mốc giới khu vực thăm dò khoáng sản để phối hợp quản lý.

Dù chính quyền địa phương đã yêu cầu như vậy, nhưng đơn vị này vẫn “phớt lờ”. Bởi, những ngày cuối tháng 12/2020, đơn vị này vẫn tiến hành cho máy san gạt, không thực hiện yêu cầu đưa máy móc ra khỏi mỏ. Chúng tôi có liên hệ với ông Lê Sỹ Hào – Trưởng phòng TNMT huyện Qùy Hợp về vụ việc trên, nhưng không nhận được sự hồi âm.

Tác giả: ĐIỀN BẮC

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết